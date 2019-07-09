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09.07.2019 15:06
Проект: В регионах

Начал работать обновленный портал администрации Липецкой области

Обновленный официальный портал администрации региона – липецкаяобласть.рф – начал работать в июле. Ресурс предлагает информацию в удобном, семантически доступном виде.

Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Возможность пользоваться услугами и взаимодействовать с органами власти дают новые сервисы. К ним, в частности, относятся разрабатываемая геоинформационная система в сфере жилищного хозяйства и реконструкции общественных территорий, разделы объективного контроля статуса проблемных домов по программам долевого строительства, ряд других.

Фото: Администрация Липецкой области
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В личном кабинете на портале можно оставить обращения и предложения по развитию региона с любого вида устройств, указывая геометку в случае необходимости.

В планах развития ресурса – преобразование его в цифровую платформу, которая даст жителям Липецкой области полноценный инструмент коммуникации с властью, сделав ее более прозрачной. А органы власти получат оперативный канал связи и взаимодействия с населением для точного и системного реагирования на проблемы, возникающие в социально-экономической и хозяйственной сферах региона.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область
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