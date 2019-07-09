Начал работать обновленный портал администрации Липецкой области

Возможность пользоваться услугами и взаимодействовать с органами власти дают новые сервисы. К ним, в частности, относятся разрабатываемая геоинформационная система в сфере жилищного хозяйства и реконструкции общественных территорий, разделы объективного контроля статуса проблемных домов по программам долевого строительства, ряд других.

В личном кабинете на портале можно оставить обращения и предложения по развитию региона с любого вида устройств, указывая геометку в случае необходимости.

В планах развития ресурса – преобразование его в цифровую платформу, которая даст жителям Липецкой области полноценный инструмент коммуникации с властью, сделав ее более прозрачной. А органы власти получат оперативный канал связи и взаимодействия с населением для точного и системного реагирования на проблемы, возникающие в социально-экономической и хозяйственной сферах региона.