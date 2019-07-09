В Костроме прошел юбилейный, двадцатый по счету международный ювелирный фестиваль "Золотое кольцо России". Благодаря переносу площадки проведения фестиваля с окраины в центр города некоторым производителям драгоценностей удалось заметно повысить объемы розничных продаж. Но в целом настроение участников форума в этом году оказалось совсем не праздничным. Ювелиры посетовали на бедственное положение в отрасли, сравнив ее с тонущей лодкой.

Палатка вместо дворца

На Сусанинской площади появились бетонные блоки и большой синтетический шатер. Вопреки многолетней традиции именно в нем, а не на ледовой арене разместились основные торговые площади полусотни российских и зарубежных ювелирных компаний, приехавших на фестиваль в Кострому.

Несмотря на дождливую погоду, посетителей ювелирной выставки-продажи в самом центре города оказалось намного больше, чем раньше. Наряду с местными жителями среди покупателей драгоценностей было много туристов. Продажи некоторых брендов по сравнению с прошлым годом выросли в несколько раз. Однако условия работы выставки золота и бриллиантов в душной палатке многих посетителей возмутили.

- Я не знаю, кто такое придумал, но золото в резиновой палатке - это позор! - считает посетительница выставки Алина Кривицкая. - Кострому называют ювелирной столицей России, здесь устраивают фестивали, а столько лет не могут построить нормальное здание для проведения выставок! В палатке духота, толчея, проходы узкие, охрана ведет себя крайне невоспитанно: у меня на глазах охранники грубо хватали женщин за руки и одежду, не позволяя им выйти из павильона. Все это крайне непрофессионально.

Выступая на церемонии открытия фестиваля, генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин был более сдержан в суждениях. Но убогая палатка для продавцов драгоценностей, установленная перед сценой на главной площади города, судя по всему, произвела неизгладимое впечатление и на него.

- Я желаю вам, чтобы в Костроме появился достойного уровня торгово-выставочный центр, в котором были бы круглогодично представлены ювелирные изделия. Тогда мы сможем оценить достижения ювелиров не один раз в году в течение пяти дней. В Костроме производится большая часть ювелирных изделий страны. Нужен центр достижений местных ювелиров, - резюмировал Эдуард Уткин.

Каждый за себя

Предложения о строительстве в Костроме ювелирного экспоцентра звучат уже больше десяти лет. Но до воплощения идеи дело никак не доходит: участники отрасли не могут договориться между собой и объединить усилия.

- Когда мы предложили ювелирам построить мультибрендовый выставочный центр, это ничем не закончилось. Со своей стороны мы все предоставили: землю на улице Магистральной на въезде в город со стороны Москвы, самые посещаемые места, коммуникации... Не получилось. Это полное неумение кооперироваться! Есть две профессии в стране, где степень кооперации самая низкая. Это пчеловоды и ювелиры. Ни тех, ни других собраться вместе и решать сообща проблемы - ни заставить, ни упросить. Поэтому у меня большая просьба: скооперируйтесь, - заявил представителям отрасли костромской губернатор Сергей Ситников.

Владельцы ювелирных компаний проблему признали, заявив, что достойный выставочный комплекс в Костроме действительно нужен и времени на "раскачку" у отрасли нет.

- Прошли те времена, когда "ювелиры плакали, но росли", - обратился к участникам совещания член комитета Торгово-промышленной палаты России по драгоценным металлам и камням, основатель ювелирного бренда "Алмаз-Холдинг" Флун Гумеров. - Мы все в одной лодке, и эта лодка стремительно наполняется водой. Экономическая ситуация такова, что нам действительно надо кооперироваться, иначе пройдет год-два - и мы все исчезнем. Нужен комплекс - давайте подумаем. Никто в одиночку не в состоянии вытащить из оборота от 300 до 500 миллионов, чтобы его построить. Мы делаем общее дело.

В Костромской области производится половина отечественных изделий из золота и серебра

Обсуждая состояние дел, участники посвященного вопросам регулирования ювелирной отрасли пленарного заседания отметили, что Кострома, несмотря на сложности, сохраняет за собой звание ювелирной столицы России. В регионе работает 1100 ювелирных предприятий и предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек. Это четверть всех занятых в ювелирной отрасли страны. Здесь производится более половины отечественных изделий из золота и серебра. На долю костромских компаний приходится более 50 процентов всего объема изделий из драгоценных металлов, поставляемых за рубеж. В 2018 году предприятия региона экспортировали продукцию на общую сумму более 46 миллионов долларов США. В последние годы отрасль стала одним из флагманов региональной экономики. В общем объеме промышленного производства продукция ювелиров отрасли занимает около 20 процентов. По данным налоговой службы, сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий ювелирного сектора Костромской области за последние пять лет увеличилась в 4,1 раза. В 2018 году сумма уплаченных налоговых платежей в бюджетную систему РФ составила более 2,288 миллиарда рублей.

Экономия на роскоши

Кратко остановившись на успехах, участники "Золотого кольца России" посвятили основное время обсуждению проблем, связанных с продолжающимся снижением объема продаж ювелирных изделий. По данным Костромастата, только за первые пять месяцев текущего года объемы производства ювелирных изделий в Костромской области упали на 9,2 процента. На федеральном уровне статистика не менее плачевная.

По данным экспертов Гильдии ювелиров России, в последние годы количество покупок изделий в России падает. Средний вес золотых ювелирных изделий за десять лет снизился на 32 процента. В этом году изделия из золота в среднем "полегчали" еще на 20,7 процента - до критической массы в 1,48 грамма. В текущем году емкость рынка сократилась еще на 2,14 процента по массе и на 2,7 процента. По изделиям из серебра она выросла на 27,76 и 2,74 процента соответственно. В пересчете на год, при сохранении тренда, прогноз емкости российского рынка ювелирных изделий из золота и серебра в пересчете на себестоимость металла составит порядка 101,3 миллиарда рублей, что на 0,6 процента меньше, чем в 2018 году.

После проверок налоговиков и полиции зарплата на ювелирных предприятиях Костромы выросла на 70 процентов

Как отметили участники ювелирной конференции, сильнее всего на емкость ювелирного рынка России влияет несколько факторов: среднедушевые доходы населения в рублях и уровень инфляции; растущая степень налоговой нагрузки и закредитованности населения; курс рубля по отношению к мировым валютам и стоимость драгоценных металлов на мировых биржах. А также уровень административного регулирования и фискального давления.

По данным Росстата, более 48 процентов семей в России находятся в зоне потребительского риска - у них нет возможности приобретать товары длительного пользования. В таких условиях люди неминуемо начинают корректировать свои расходы, в том числе - на предметы роскоши, к которым относятся ювелирные изделия, отметили докладчики ювелирной конференции.

Заклинатели золотого дождя

Исправить бедственную ситуацию в отрасли, по мнению экспертов, могло бы "налоговое обеление" отрасли и завоевание внешних рынков. Выход ювелиров из тени уже начался. За минувший год после серии совместных проверок налоговых органов и полиции ювелиры заметно нарастили отчисления в бюджет. Особенно сильно это сказалось на показателях НДФЛ после того, как "белая" зарплата на ювелирных предприятиях Костромы выросла сразу на 70 процентов.

Что касается выхода российских ювелиров на внешние рынки, то с этим есть серьезные проблемы, хотя отрасль и обладает большим экспортным потенциалом с возможностью роста на 10 процентов ежегодно. Но для этого нужны решения на федеральном уровне. Присутствовавший на встрече директор департамента госрегулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и валютного контроля Минфина РФ Александр Ахполов заверил, что правительство РФ уже разрабатывает комплекс мер для поддержки отрасли. Внесен пакет законопроектов, связанных с налогообложением инвестиций в драгоценные металлы, продолжаются консультации с экспертами о борьбе с теневым ювелирным рынком.

- Очень важно, чтобы в отрасли был порядок, ведь сегодня она обеспечивает серьезные налоговые поступления, - обратился к участникам рынка костромской губернатор. - Самый серьезный вопрос - это регулирование экспорта. Я жду от вас консолидированной позиции, которую необходимо донести до правительства. Страна заинтересована в том, чтобы наращивать экспортный потенциал.

Комментарий

Эдуард Уткин, генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России":

- Затраты населения на покупку ювелирных изделий составляют менее одного процента и продолжают снижаться. На фоне растущего импорта ювелирных изделий экспорт продолжает падать. Сокращение денежных доходов населения в совокупности с увеличением доли затрат на предметы первой необходимости (продукты, лекарства, одежду, услуги ЖКХ) и доли затрат на исполнение долговых и налоговых обязательств неминуемо приведет к сокращению у потребителей размера свободных средств для расходов на не первостепенные нужды.