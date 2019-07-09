Палатка вместо дворца
На Сусанинской площади появились бетонные блоки и большой синтетический шатер. Вопреки многолетней традиции именно в нем, а не на ледовой арене разместились основные торговые площади полусотни российских и зарубежных ювелирных компаний, приехавших на фестиваль в Кострому.
Несмотря на дождливую погоду, посетителей ювелирной выставки-продажи в самом центре города оказалось намного больше, чем раньше. Наряду с местными жителями среди покупателей драгоценностей было много туристов. Продажи некоторых брендов по сравнению с прошлым годом выросли в несколько раз. Однако условия работы выставки золота и бриллиантов в душной палатке многих посетителей возмутили.
- Я не знаю, кто такое придумал, но золото в резиновой палатке - это позор! - считает посетительница выставки Алина Кривицкая. - Кострому называют ювелирной столицей России, здесь устраивают фестивали, а столько лет не могут построить нормальное здание для проведения выставок! В палатке духота, толчея, проходы узкие, охрана ведет себя крайне невоспитанно: у меня на глазах охранники грубо хватали женщин за руки и одежду, не позволяя им выйти из павильона. Все это крайне непрофессионально.
Выступая на церемонии открытия фестиваля, генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин был более сдержан в суждениях. Но убогая палатка для продавцов драгоценностей, установленная перед сценой на главной площади города, судя по всему, произвела неизгладимое впечатление и на него.
- Я желаю вам, чтобы в Костроме появился достойного уровня торгово-выставочный центр, в котором были бы круглогодично представлены ювелирные изделия. Тогда мы сможем оценить достижения ювелиров не один раз в году в течение пяти дней. В Костроме производится большая часть ювелирных изделий страны. Нужен центр достижений местных ювелиров, - резюмировал Эдуард Уткин.
Каждый за себя
Предложения о строительстве в Костроме ювелирного экспоцентра звучат уже больше десяти лет. Но до воплощения идеи дело никак не доходит: участники отрасли не могут договориться между собой и объединить усилия.
- Когда мы предложили ювелирам построить мультибрендовый выставочный центр, это ничем не закончилось. Со своей стороны мы все предоставили: землю на улице Магистральной на въезде в город со стороны Москвы, самые посещаемые места, коммуникации... Не получилось. Это полное неумение кооперироваться! Есть две профессии в стране, где степень кооперации самая низкая. Это пчеловоды и ювелиры. Ни тех, ни других собраться вместе и решать сообща проблемы - ни заставить, ни упросить. Поэтому у меня большая просьба: скооперируйтесь, - заявил представителям отрасли костромской губернатор Сергей Ситников.
Владельцы ювелирных компаний проблему признали, заявив, что достойный выставочный комплекс в Костроме действительно нужен и времени на "раскачку" у отрасли нет.
- Прошли те времена, когда "ювелиры плакали, но росли", - обратился к участникам совещания член комитета Торгово-промышленной палаты России по драгоценным металлам и камням, основатель ювелирного бренда "Алмаз-Холдинг" Флун Гумеров. - Мы все в одной лодке, и эта лодка стремительно наполняется водой. Экономическая ситуация такова, что нам действительно надо кооперироваться, иначе пройдет год-два - и мы все исчезнем. Нужен комплекс - давайте подумаем. Никто в одиночку не в состоянии вытащить из оборота от 300 до 500 миллионов, чтобы его построить. Мы делаем общее дело.
Обсуждая состояние дел, участники посвященного вопросам регулирования ювелирной отрасли пленарного заседания отметили, что Кострома, несмотря на сложности, сохраняет за собой звание ювелирной столицы России. В регионе работает 1100 ювелирных предприятий и предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек. Это четверть всех занятых в ювелирной отрасли страны. Здесь производится более половины отечественных изделий из золота и серебра. На долю костромских компаний приходится более 50 процентов всего объема изделий из драгоценных металлов, поставляемых за рубеж. В 2018 году предприятия региона экспортировали продукцию на общую сумму более 46 миллионов долларов США. В последние годы отрасль стала одним из флагманов региональной экономики. В общем объеме промышленного производства продукция ювелиров отрасли занимает около 20 процентов. По данным налоговой службы, сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий ювелирного сектора Костромской области за последние пять лет увеличилась в 4,1 раза. В 2018 году сумма уплаченных налоговых платежей в бюджетную систему РФ составила более 2,288 миллиарда рублей.
Экономия на роскоши
Кратко остановившись на успехах, участники "Золотого кольца России" посвятили основное время обсуждению проблем, связанных с продолжающимся снижением объема продаж ювелирных изделий. По данным Костромастата, только за первые пять месяцев текущего года объемы производства ювелирных изделий в Костромской области упали на 9,2 процента. На федеральном уровне статистика не менее плачевная.
По данным экспертов Гильдии ювелиров России, в последние годы количество покупок изделий в России падает. Средний вес золотых ювелирных изделий за десять лет снизился на 32 процента. В этом году изделия из золота в среднем "полегчали" еще на 20,7 процента - до критической массы в 1,48 грамма. В текущем году емкость рынка сократилась еще на 2,14 процента по массе и на 2,7 процента. По изделиям из серебра она выросла на 27,76 и 2,74 процента соответственно. В пересчете на год, при сохранении тренда, прогноз емкости российского рынка ювелирных изделий из золота и серебра в пересчете на себестоимость металла составит порядка 101,3 миллиарда рублей, что на 0,6 процента меньше, чем в 2018 году.
Как отметили участники ювелирной конференции, сильнее всего на емкость ювелирного рынка России влияет несколько факторов: среднедушевые доходы населения в рублях и уровень инфляции; растущая степень налоговой нагрузки и закредитованности населения; курс рубля по отношению к мировым валютам и стоимость драгоценных металлов на мировых биржах. А также уровень административного регулирования и фискального давления.
По данным Росстата, более 48 процентов семей в России находятся в зоне потребительского риска - у них нет возможности приобретать товары длительного пользования. В таких условиях люди неминуемо начинают корректировать свои расходы, в том числе - на предметы роскоши, к которым относятся ювелирные изделия, отметили докладчики ювелирной конференции.
Заклинатели золотого дождя
Исправить бедственную ситуацию в отрасли, по мнению экспертов, могло бы "налоговое обеление" отрасли и завоевание внешних рынков. Выход ювелиров из тени уже начался. За минувший год после серии совместных проверок налоговых органов и полиции ювелиры заметно нарастили отчисления в бюджет. Особенно сильно это сказалось на показателях НДФЛ после того, как "белая" зарплата на ювелирных предприятиях Костромы выросла сразу на 70 процентов.
Что касается выхода российских ювелиров на внешние рынки, то с этим есть серьезные проблемы, хотя отрасль и обладает большим экспортным потенциалом с возможностью роста на 10 процентов ежегодно. Но для этого нужны решения на федеральном уровне. Присутствовавший на встрече директор департамента госрегулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и валютного контроля Минфина РФ Александр Ахполов заверил, что правительство РФ уже разрабатывает комплекс мер для поддержки отрасли. Внесен пакет законопроектов, связанных с налогообложением инвестиций в драгоценные металлы, продолжаются консультации с экспертами о борьбе с теневым ювелирным рынком.
- Очень важно, чтобы в отрасли был порядок, ведь сегодня она обеспечивает серьезные налоговые поступления, - обратился к участникам рынка костромской губернатор. - Самый серьезный вопрос - это регулирование экспорта. Я жду от вас консолидированной позиции, которую необходимо донести до правительства. Страна заинтересована в том, чтобы наращивать экспортный потенциал.
Эдуард Уткин, генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России":
- Затраты населения на покупку ювелирных изделий составляют менее одного процента и продолжают снижаться. На фоне растущего импорта ювелирных изделий экспорт продолжает падать. Сокращение денежных доходов населения в совокупности с увеличением доли затрат на предметы первой необходимости (продукты, лекарства, одежду, услуги ЖКХ) и доли затрат на исполнение долговых и налоговых обязательств неминуемо приведет к сокращению у потребителей размера свободных средств для расходов на не первостепенные нужды.