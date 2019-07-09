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09.07.2019 20:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лошадиная доза счастья

Прогулки верхом и конный спорт снова входят в моду
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 149(7907)
Москвичи всех возрастов, как в былые гусарские времена, снова увлеклись лошадьми. Конные прогулки проводят и в заповеднике "Лосиный Остров", и в десятках городских парков. Одно из самых популярных мест для прогулок верхом - спортивная школа "Битца".
Лошадь - это друг, с которым интересно проводить целые дни. Фото: Марина Волосевич Лошадь - это друг, с которым интересно проводить целые дни. Фото: Марина Волосевич
Лошадь - это друг, с которым интересно проводить целые дни. Фото: Марина Волосевич

Даже в будни утром в "Битце" немало гостей. Вот мама привела сынишку лет шести на иппотерапию - "лечебное" общение с лошадьми. Пони для наездника с ноготок уже оседлан, кроху-всадника ждет инструктор. Едва попав в коридоры конного центра, парнишка оживает. И вот он уже в седле, со спортивным шлемом на голове - его открытая улыбка гонит все ребячьи болезни. Ну хотя бы на 40 минут.

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"Я уверена, что такое общение с лошадьми полезно всем детям, и здоровым в том числе, - говорит руководитель "Битцы" Татьяна Бибикова. - Лошадь как человек. Всегда тебе отвечает, ты это чувствуешь и на физическом, и на нравственном уровне". Естественно, что характеры у лошадей разные. Своенравных тут не держат, а вот упрямых - сколько угодно. И слегка ленивых. Ну вот не хочет в галоп пускаться - и все, хоть ты тресни. Зато общаться с детьми, катать их лошади и пони готовы сколько угодно.

Особенно много желающих покататься верхом в выходные. В "Битцу" за новыми эмоциями едут целыми семьями. Кататься на лошадях здесь безопаснее, чем, скажем, в парке. Лошадь - хотя и крупное, но пугливое и чуткое животное. Услышит резкий звук от какого-нибудь скутера или увидит резко взлетевших птиц - может неожиданно подскочить. Неопытный наездник рискует упасть. Поэтому в той же "Битце" ребятам всегда выдают шлемы. И катаются все в специализированной обуви: нельзя допустить, чтобы ноги случайно застряли в стременах.

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Прогулки на лошадях - это первый шаг, с которого для многих открывается путь в профессиональный конный спорт. В одной только "Битце" сейчас более 300 ребят, которые решили стать наездниками. Берут в спортшколу с 10 лет. "В основном у нас девчонки, - делится тренер Татьяна Варина. - Мальчишки часто побаиваются. Лошадь очень высокая, весит больше 300 килограммов. И потом, наш спорт - это не просто катание! За своей лошадью нужно ухаживать, девчата это любят, а юношей, увы, необходимость заботиться отталкивает".

У многих спортсменов любовь к конкуру начиналась с прогулок на лошадях. Фото: Марина Волосевич

Девчонок не останавливают даже вступительные испытания. На "экзамене" нужно выполнить нормативы. Показать, легко ли держишь равновесие, хорошо ли отжимаешься. А во время уроков предстоит многое узнать о лошадях, об их характерах и повадках. "У нас, можно сказать, командный спорт, - продолжает наставник. - Успех на соревнованиях процентов на 80 зависит от того, в каком состоянии лошадь. Будь ты хоть мастером спорта, ты останешься не у дел, если твоя лошадь хромает". Вот почему здоровью лошадей уделяют так много внимания. У всех - особая программа питания, где все рассчитано до каждого яблока, до морковки. Больше того, у животных есть даже свой небольшой "фитнес-центр" рядом с конюшнями и манежами. Вот настоящая беговая дорожка. Лошадям нужно больше активности: нескольких часов работы каждый день им мало для соревновательной формы. Работники центра включают нужный режим - и скакун постепенно вышагивает свою дневную норму. А лошадям-трудягам после долгих тренировок полагается... солярий. Это небольшой загон со специальными лампами. Один в один как в человеческих салонах красоты.

Надо ли удивляться, что в этом царстве лошадиных сил, красоты и мудрости подростки летом проводят все свободное время? Когда нет уроков в школе, могут целый день заботиться о своем любимце-коллеге. У таких детей нет трудностей переходного возраста. У "предков" ведь порой "еле-еле сил хватает телевизор смотреть". Лошадь же словно забирает весь негатив и тем самым поддерживает тепло семейного очага.

Кошелек

Сколько стоят занятия верховой ездой в "Битце"

Занятие в группе на лошади (1 час): 1430 руб./будни, 1760 руб./выходные.

Занятие в группе на пони (1 час): 1440 руб./будни, 1750 руб./выходные.

Кстати

Еще пять топ-клубов для катания

1 "Сокорос" - улица Поперечный просек, 11, метро "Алексеевская" или "Сокольники".

2 "Лесное" - Лосиноостровская улица, 50, метро "Бульвар Рокоссовского".

3 "Казачий хутор" - Рассветная аллея, 11А, метро "Перово".

4 "Измайлово" - Главная аллея, 4, метро "Партизанская".

5 "Прованс" - Новоясеневский проспект, 42А, метро "Новоясеневская", "Битцевский парк".

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