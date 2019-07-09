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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Блокада

Деревня оказалась без дороги. Колхоз перепахал ее под поля
Текст, фото: Юрий Снегирев (Калужская область)
Российская газета - Неделя № 149(7907)
Жители деревни Кислино внимательно слушают прогноз погоды и с тревогой глядят на небо. Нет, здесь живут не летчики и не гипертоники. Просто с дождями деревня оказывается в полной блокаде. Единственную грунтовку распахал колхоз им. Ленина. В ответ кислинцы прокладывают колеи прямо по пшеничным полям. Но если дожди...

Клавдии Дмитриевне Вьюгиной 90 лет. Ее младшей сестре Валентине Дмитриевне - 86. Они родились в Кислино.

- Дорога вдоль Протвы была всегда, - вспоминают вразнобой сестры. - Мы по ней в школу бегали. И когда фашист пришел - была. И когда мы фашиста гнали, по ней воинские колонны шли и днем и ночью. А в 2017-м колхоз вспахал дорогу. Она ведь по заливным лугам шла. И все! Как непогода - к нам и лавка не едет, и "скорой" не пробиться. Сидим на сухарях да на макаронах из запасов.

- В прошлом году сосед наш Сергей Петрович помер, - рассказывает пенсионер Владимир Родионов. - Вызвали милицию, "скорую", как полагается. А была осень. Слякоть. Так ночи ждали, пока морозец поле не прихватил.

...Владимир встречал меня на краю бетонки на стареньких "Жигулях". Поехали прямо по полю молодой пшеницы. Она жалобно скреблась о днище, а подвеска молила о пощаде.

- Весной, как поле распахают, мы пускаем тяжелый джип. Он "протаптывает" колею. Нас и ловили, и штрафами пугали... А куда деваться? Без дороги нет жизни.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Я смотрю в свой планшет. Даже программа-навигатор ведет меня только до соседней деревни. Дальше пешком. То, что Кислино окружено колхозными полями, а с тылу огибает река Протва - не вина местных жителей, а география.

Едем по "старой" дороге, которая на карте и в бумагах чиновников. Ее пересекает ручей в бетонной трубе. Труба наклонилась, и машина может рухнуть в реку. Поэтому мы едем прямо по гороху, овсу и вике, которые колхозники заготавливают для скота. Всё, выехали опять на пшеничное поле. Круг замкнулся.

Владимир показывает мне свое сокровище - груду камней, сваленных возле дома:

- Я как застряну, бегу сюда. Два-три мешка под колеса - и я дома. А один раз, зимой, я на две недели тут застрял.

Кислинцы второй год пишут письма начальству с единственной просьбой - отмостить дорогу. Активистка Лидия Федоровна Тихомирова, которая и подписи собирала, и в район ездила, скончалась в мае. Теперь письмо получил и я.

...Специалист сельской администрации Клавдия Дундукова только руками развела. Дорога на Кислино в ведении районной администрации. Ни средств, ни полномочий для ремонта у них нет. Но сообщила, что зимой они посылают трактор по заявкам жителей. Потом мы открыли документы. В 25 домах Кислино никто не прописан. Для чиновника эта деревня мертва. На выборы никто не ходит, в колхозе не работает. Четыре человека доживают свой век. Остальные дачники.

Я не стал бы упрекать сестер Вьюгиных в том, что они прописались в городе у детей. Там и пенсия другая, и медицина. Но они живы, и им нужна дорога.

Фото: Катерина Мартинович / Комсомольская правда
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...Председатель колхоза им. Ленина, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени Виктор Васильевич Горобцов уверенно ведет свое хозяйство к победе материальных благ. На стене фото, где его поздравляет президент. Кругом графики по мясу, молоку и зерновым, которые вот-вот пробьют потолок. В колхозе трудятся всего 300 человек, но это хозяйство обеспечивает район сельхозпродукцией на 50%. Вызвали молодого агронома.

- Сколько гектаров у вас заезжено автомобилями кислинцев? - задаем ему вместе с председателем вопрос.

- 11 гектаров!

- А каков ущерб?

- Это надо подсчитывать. Тут с ходу не ответишь.

- Товарищ председатель, - обращаюсь я к начальству. - Надо что-то делать. Дорога нужна людям. Так жить нельзя.

- Отлично понимаю. Надо собрать сход. Обдумаем ситуацию. Не оставим людей в беде.

Потом я дозвонился до районной администрации. Специалист по дорожной сети мне прямо заявил:

- А вы знаете, что в Кислино никто не зарегистрирован? Они платят лишь крохотный земельный налог, на который и одного метра не заасфальтируешь.

- Но там ведь живые люди (я вспомнил сестер Вьюгиных). Им дорога как воздух нужна.

Фото: istock
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- Пусть пока ездят по полям. Их никто не тронет. А знаете, сколько у нас сел в таком же положении? В перспективном плане до 2030 года там обязательно будет асфальт. Но сначала мы его будем класть там, где живут не дачники, а настоящие зарегистрированные жители Жуковского района.

Я опять вспомнил старушек Вьюгиных. Видать, не судьба.

...Вы скажете, что тысячи российских деревень в такой же ситуации. И будете правы. Но здесь я вижу выход. Колхоз пусть поможет техникой и перестанет перепахивать дорогу. Дачники могут скинуться на операционные расходы. И посевы будут целы, и люди довольны. Пусть они и не голосуют на колхозном избирательном участке.

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