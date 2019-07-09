Рязанские картофелеводы зашли в федеральные сети, да и рынки соседних регионов они осваивают довольно уверенно. Но при этом аграрии жалуются, что заниматься этой культурой стало невыгодно. В нюансах на картофельных грядках разбиралась корреспондент "РГ".

Пошли в рост

Как сообщили в региональном минсельхозе, из-за погодных условий в этом году сроки сева, а следовательно, и уборочных работ сдвинулись на две недели. Уборка ранних сортов в этом сезоне планируется уже в середине июля, и, соответственно, во второй половине месяца картофель нового урожая поступит в продажу.

Рязанская область традиционно считается "картофельным регионом". Достаточно вспомнить рекорд 1975 года, когда местные картофелеводы собрали 1750 тысяч тонн клубней с 158 тысяч гектаров. Больше на тот момент выращивала только Брянская область. Специалисты говорят, что успешному выращиванию картофеля на Рязанщине способствуют благоприятные почвенно-климатические условия.

Правда, на рубеже веков рязанским аграриям было не до рекордов: в начале XXI века производство картофеля в области сельскохозяйственными организациями сократилось до 39,5 тысячи тонн. В последние годы ситуация выправляется. По данным регионального минсельхоза, ежегодно в Рязанской области выращивают более 300 тысяч тонн картофеля. При этом две трети - в личных подсобных хозяйствах. Урожайность выросла с 90 центнеров с гектара до 300 и более.

- Сегодня в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона применяют современные технологии, что позволяет ежегодно получать гарантированно высокий урожай. В этом году площадь под картофелем на сельхозпредприятиях и у фермеров составила 4,5 тысячи гектаров. Ежегодно сельхозтоваропроизводители области получают 120-140 тысяч тонн. В текущем году также ожидается производство картофеля на уровне многолетних значений, - пояснил "РГ" исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Олег Иванников.

Накормят соседей

По словам чиновника, ежегодно производство картофеля в регионе превышает внутренние потребности в 2,5-3 раза. Отсюда - поиск возможностей сбыта за пределами области. Рязанский картофель скупают многочисленные посредники для реализации на рынках соседних областей. Продовольственный картофель сельскохозяйственные организации Рязанщины реализуют не только в области, но и в Москве, Московской, Тверской, Воронежской, Липецкой, Владимирской, Ивановской, Белгородской, Калужской областях.

Пользуется популярностью рязанская картошка и в сетевой торговле. Так, крупным сельхозпроизводителям удалось закрепиться в федеральных и региональных сетях. Сотрудничество налажено с такими ретейлерами, как "Гипермаркет "Глобус", "Зельгрос", "Европа", "Алфавит", "Подсолнух", "Барс". По данным территориального органа Росстата, за январь - апрель 2019 года из крупных, средних и малых сельхозорганизаций отгружено (передано) 28255,8 тонны клубней.

- Росту спроса на рязанский картофель за последние годы способствовало расширение современных мощностей для хранения и предпродажной подготовки, - уверен Олег Иванников. Так, за последние пять лет в хозяйствах региона построены десятки крупных картофелехранилищ и овощехранилищ на сотни тысяч тонн. Таким образом, аграрии могут торговать картошкой круглый год и выполнять одно из главных требований торговых сетей - обеспечивать бесперебойную плановую поставку.

Цена вопроса

Покупателя волнует - станет ли картошка дороже? В Сибири и на севере страны цены начали расти, а что в центре России? В Рязанской области, согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средние цены производителей сельскохозяйственной продукции по картофелю за январь - май 2019 года составили 10,02 рубля за килограмм с НДС. В прошлом году в это же время - 13,21 рубля. В продаже средние потребительские цены за килограмм картофеля - 23,7 рубля, на полтора рубля ниже прошлогодних. В минсельхозе считают, что стоимость молодого картофеля может подрасти, но резкого скачка цен не ожидается.

- Производство продовольственного картофеля носит сезонный характер, - напомнил Олег Иванников. - Основные факторы повышения цен на данный вид продукции - затраты на хранение, обслуживание, доработку, в том числе чистку, калибровку, сушку, мойку, упаковку, которые составляют 15-25 процентов, а также транспортные расходы.

Со слов чиновника, основной рост стоимости картофеля на прилавках связан с требованиями торговли. Речь не только о поставках в федеральные сети: посредники, скупающие товар в хозяйствах и у частников и реализующие его на рынках и в малых торговых точках, ориентируются как на спрос, так и на цены в гипермаркетах. Отсюда растущая популярность различных ярмарок выходного дня, на которых товар продают сами производители - у них цены почти в два раза ниже.

Сельхозпроизводители говорят, что высокие урожаи картофеля и "замороженные" цены делают его выращивание невыгодным

При этом сами рязанские сельхозпроизводители говорят, что высокие урожаи картофеля и фактически "замороженные" цены, диктуемые торговлей, делают производство этой культуры невыгодным.

- Нет смысла заниматься картофелем: это практически убыточное занятие. Производят его много. Вроде и спрос есть. Но цены... Фактически мы продаем картофель по себестоимости, а то и ниже, - жалуется "РГ" директор крупного сельхозпредприятия "Колхоз имени Ленина" Татьяна Наумова.

Татьяна Михайловна приводит такую статистику: в 2012 году они продавали картофель по 10 рублей за килограмм, в 2014-м цена выросла до 12 рублей, а потом начала падать. В прошлом году она составляла 10 рублей 47 копеек.

- Цена не поднимается, а на сколько за пять лет подорожала солярка! Растут цены на удобрения, на средства защиты растений, зарплату поднимать надо. И при этом в прошлом году сняли субсидии на картофель, наверное, считают, что он сам собой растет, - сетует директор.

"Колхоз имени Ленина" в Касимовском районе - одно из крупных хозяйств региона. Здесь построили пять картофелехранилищ. Урожайность - 376 центнеров с гектара. Картофель на поливе здесь не выращивают - не такой вкусный получается. С ретейлом они не сотрудничают.

- Попытались, но не получилось, - обтекаемо поясняет Наумова.

В регионе пытаются решать проблему сбыта. Готовится к пуску картофелеперерабатывающий завод ООО "Касимовский картофель" в селе Торбаево. Здесь будут выпускать быстрозамороженный картофель фри и сухое пюре. Кроме того, продолжает работу АО "Пищевой комбинат "Милославский", мощности которого позволяют перерабатывать 24 тысячи тонн картофеля в год.

К слову, семенной картофель, в отличие от потребительского, постоянно дорожает. В минсельхозе рассказали, что для посадки в Рязанской области используются в основном семена зарубежной селекции, но полученные на территории Российской Федерации, такие как "ред Скарлетт", "инноватор" (Нидерланды), "гала", "королева Анна" (Германия). Эти сорта обладают хорошими вкусовыми качествами, привлекательны на вид и пользуются спросом у торговых сетей. Семян отечественной селекции сейчас практически нет.

А как у соседей

В мае этого года Костромская область вошла в число регионов, где произошел сезонный рост цен на картофель. По данным регионального департамента экономического развития, стоимость продукта увеличилась в среднем на 11,8 процента. "Это обусловлено ростом оптовых цен, импорта. Основную роль могла сыграть прошлогодняя засуха в Европе. В итоге туда пошел существенный объем картофеля, который раньше завозили из-за рубежа к нам. Например, на европейский рынок поступает существенный объем египетского картофеля. Также сократился импорт из Азербайджана. "Это связано с тем, что власти ввели запретительные меры на вывоз картофеля, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке внутри страны", - рассказали корреспонденту "РГ" в администрации региона.

Костромская область на протяжении многих лет стабильно обеспечивает собственные потребности в овощах. Несколько лет назад картофелеводы жаловались, что до 70 процентов качественного семенного материала приходится завозить из-за рубежа. Однако сейчас семенной картофель аграрии выращивают сами - в основном на территории Костромского, Сусанинского и Нерехтского районов. Костромской семенной картофель закупают 14 регионов страны: Ивановская, Нижегородская, Ярославская, Астраханская, Самарская, Ростовская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Ленинградская, Московская области, Пермский, Ставропольский край и Кабардино-Балкарская Республика.

За последние три года доля семенных посевов "второго хлеба" в сельскохозяйственных организациях достигла 30 процентов. Во многом это случилось благодаря тому, что власти начали выделять селянам поддержку на производство семенного картофеля и возмещать часть затрат на закупки элитных семян, а также содействовать в получении льготных кредитов на приобретение техники для картофелеводства и на строительство современных овощехранилищ.

В одном из крупнейших и самых успешных овощеводческих хозяйств региона - ООО "Мечта" - благодаря льготным кредитам недавно удалось приобрести современный сортировальный комплекс для картофеля и овощей за 10 миллионов рублей.

- Сортировальный комплекс - чудо-аппарат! - уверена директор предприятия Галина Лазутина. - Он необходим для закладки картофеля на хранение. Клубни привозятся с поля, выгружаются в приемный бункер, там проходит сортировка, отбивается мусор, а потом по транспортеру картофель отправляется на бортоукладчик и в автоматическом режиме укладывается на хранение. Роль человека сводится к минимуму. Очень удобно.

Как сообщили в департаменте АПК, учитывая благоприятные погодные условия, сельскохозяйственные товаропроизводители рассчитывают на урожай картофеля не ниже уровня прошлого года. А это значит, что к началу осени цены на "второй хлеб" в регионе существенно снизятся.

Между тем

По отзывам потребителей, в последнее время в розничную сеть в Костромской области нередко попадает некачественный картофель, пораженный внутри черной гнилью, которая при покупке не видна снаружи, а выявляется только в процессе чистки. В итоге на выброс идет до половины от общей массы продукта. Большинство покупателей не предъявляют претензий магазинам, считая, что финансовые потери в 20-30 рублей для них не очень велики. Однако в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору считают, что на подобные случаи все же следует обращать внимание.

В Россельхознадзоре отмечают, что на территории региона есть несколько хозяйств, где объявлен карантин в связи с опасными болезнями картофеля. Например, в нескольких районах действует карантин по раку картофеля и золотистой картофельной нематоде, которые приводят к потере до 60-80 процентов урожая. Впрочем, те хозяйства, которые строго выполняют карантинные предписания, даже на "запретных" территориях имеют шанс вырастить продукцию, которая получит сертификат чистоты с разрешением на вывоз урожая за пределы региона.