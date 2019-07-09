Собянин пригласил горожан посетить площадки Дня московского транспорта

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей города поучаствовать в праздновании Дня московского транспорта, который отмечается 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что празднование традиционно проходит во вторую субботу июля. Дата приурочена к запуску первого общественного транспорта в городе (7 июля 1872 года) - конки, которую можно считать прообразом трамвая. Ожидается, что площадки, специально организованные в честь праздника, посетит свыше 100 тысяч человек. Главные площадки разместят на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, Трубной площади, проспекте Академика Сахарова и в парке "Зарядье". Там пройдут выставки, квесты и показательные выступления.

Одним из самых ярких событий обещает стать Московский ночной велофестиваль. Ожидается, что в нем примут участие более 20 тысяч человек. Заезд начнется на Кремлевской набережной, а финишировать велосипедисты будут на Суворовской площади. Кроме того, москвичей ждет уже второй в этом году парад трамваев.