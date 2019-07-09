Трое террористов в Москве осуждены военным судом

От 10 до 15 лет лишения свободы получили трое членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

По приговору Московского окружного военного суда Анзор Тлупов, Бахтовар Туйчиев и Манучехр Туйчиев будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Они признаны виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, в подготовке террористического акта и в содействии террористической деятельности.

В суде было доказано, что эти трое готовили теракт в месте массового скопления людей в Московском регионе. Кроме того они пытались вербовать в свои ряды знакомых земляков. Доказательства преступных действий сторонников террористов в приговоре огласил судья Игорь Семин.

Как стало известно в ходе процесса, Тлупов и Туйчиев - в прошлом имели активный криминальный багаж. Ранее они уже были судимы чисто по уголовным статьям - за совершение кражи и разбоя.

Все осужденные были задержаны во второй половине 2018 года. Во время задержания они хотели уничтожить компоненты взрывных устройств. В частности, пытались смыть в туалете взрывчатое вещество селитру и наполнитель самодельной бомбы - мелкие гвозди.