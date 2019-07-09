Уборочная кампания стартовала в Липецкой области

Аграрии Липецкой области приступили к уборке урожая. По данным регионального управления сельского хозяйства, в уборочную страду включились шесть районов. Собрано 12,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 3,6 тыс. гектаров.

Средняя урожайность составляет около 35 центнеров с гектара, но земледельцы Хлевенского и Усманского районов собирают по 40 центнеров.

В текущем году в целом различными культурами в регионе занято более 1,3 млн гектаров. Из них 380 тыс. - это озимые культуры, 395 тыс. - яровые зерновые. Площадь под техническими культурами составила 454 тыс. гектаров, для кормовых отведено 66 тыс. гектаров.

"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты, и государства. Главное сейчас, чтобы погода не подвела", - отмечает врио главы региона Игорь Артамонов.