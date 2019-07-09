В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон. Девушке чудом удалось выжить.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел около 21:35 на станции "Тверская". Стоявшая на платформе 28-летняя жительница Саранска уронила гаджет на пути. Она решила быстро поднять телефон, но сама упала под прибывающий поезд. Машинист экстренно затормозил, но состав все равно наехал на девушку.

Раненую подняли с путей и вызвали "скорую помощь". Девушку с сотрясением мозга и множественными ушибами отвезли в НИИ Склифосовского. Происшествие серьезно не отразилось на работе метро.