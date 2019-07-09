В Москве может пройти этап Кубка мира по скейтбордингу

В течение июля Международная федерация роллер-спорта примет решение о проведении этапа Кубка мира по скейтборду в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

В российской столице до этого уже шесть раз проводились этапы Кубка мира по скейтбордингу. Последний раз подобные соревнования проходили 22 сентября прошлого года.

"Мы планируем проведение турнира в Москве, но пока официального подтверждения нет. Международная федерация роллер-спорта должна согласовать даты проведения, чтобы развести его с остальными соревнованиями, - пояснил Поцелуев ТАСС. - Пока речь идет о том, чтобы провести турнир в начале сентября, смотрим возможные окна. Также обговаривается возможность включения этого турнира в число отборочных соревнований к Олимпийским играм. В прошлом году в момент проведения московских соревнований олимпийский отбор ещё не начался. Первым таким отборочным турниром стал чемпионат мира, который прошел в январе 2019 года".

Это не единственный турнир по скейтбордингу, который планируется провести в России в этом году. С 19 по 21 июля в Чебоксарах состоится третий этап Кубка России по этому олимпийскому виду спорта, призовой фонд которого составит 100 тысяч рублей. По итогам стартов в Чувашии скейтеры, занявшие места с первого по пятое, получат путевку на финальный этап. Принять участие в соревнованиях может любой скейтбордист, достигший 16 лет. Также 19 июля любой желающий сможет принять участие в судейском семинаре, разобраться в хитросплетениях современного скейт-судейства и повысить уровень соревновательной компетенции. А 21 июля всех ждет бодрая after-party в лучших традициях Чебоксар. Всего будет проведено пять отборочных этапов Кубка России, а затем сильнейшие в финале определят победителя.