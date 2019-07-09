Школа для будущих пап открылась в столичном роддоме № 4 при Городской клинической больнице имени Виноградова. Парней бесплатно учат пеленать, купать и даже, пардон, подмывать младенцев. Бородачи с памперсами в руках - "мимишность" зашкаливает. Как и практическая польза от занятий.

"Нет, ну я понимаю - схватки, - пытает местных докторов 43-летний здоровяк. - А когда в роддом-то везти? Если схватки раз в три часа или раз в час?" Это один из главных вопросов, которые будущие отцы адресовали ведущим школы "Я - папа". "Замечательно, что мужчины интересуются этой темой, - считает главврач горбольницы Ольга Шарапова. - Папа в силах помочь маме и во время родов, и после появления малыша на свет. Главное - иметь базовые знания". А их-то у нас, парней, подчас и недостает... Может показаться невероятным, но, по официальной статистике, каждый год фиксируется до 50 домашних родов. И это в Москве, где полно высококлассных медучреждений. Папы по каким-то причинам думают, что так надежней...

С другой стороны, на первое же занятие школы пап пришло столько людей, что маленький кабинет едва вмещал всех желающих познать "женскую" грамоту. Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.

Тема первого занятия - уход за новорожденным. Наглядные пособия - куклы-мальчишки. Медики на этих пупсах показывают "батяням" тактику пеленания. И объясняют главный принцип: тугое пеленание - атавизм. "А вот бабушки, - комментируют "студенты", - говорили, что так ножки ровными будут!" А вот и нет. "Ножки" будут такие же, как у мамы или папы. Поэтому пеленкам лучше предпочесть самые обыкновенные одноразовые подгузники. Надевать их, говорят врачи, проще простого: две липучки, все размечено. Ну что, кто попробует? Проходит минута. Чем-то это все напомнило нервотрепный момент из школьных лет. Помните, когда ты что-то не выучил, а педагог водит красной ручкой по журналу, выбирая "жертву". Наконец, находится парень-доброволец. Начал хорошо: правильно взял мальчишку, уложил на пеленальный столик. Но что-то пошло не так... "Эх-ё, а перед-то у него где, - спрашивает папа-стажер, исследуя "памперс", будто какой-нибудь "затупивший" бензонасос. - А, точно, картинка - это перед!" Молодец, вспомнил!

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Где-то в восьмом часу вечера мы с папашами-курсантами переходим к купанию. Это не так просто, как кажется. Во-первых, надо знать оптимальную температуру воды - 37 градусов. Во-вторых, налить воды в кувшин, чтобы после ванны ополоснуть кроху - это вроде закаливания. Ну а искупать-то Федю (так зовут нашего пупса) кто рискнет. Парни переглянулись. Не-е-е-т, мудрено.... Эх, была не была: попробую, в свое время купал так дочку-младенца. Ну вот, навык остался: свою руку - под головку, пальцами держишь ручку куклы. Вот и наплавались! "Только одна проблема, - раскрыл я карты своим "коллегам". - Этот-то пупс молчит. А настоящий младенец, погрузи его в воду первый раз, раскричится - мама дорогая!" Децибелов так 90. Тут-то я и познал практическую пользу школы даже для отца со стажем. Малыша-то оказывается, по первому разу в воду лучше в пеленке окунать! Запомним на перспективу.

Кстати

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