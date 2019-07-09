В СИЗО "Бутырка" построят спортивный комплекс для арестованных

Напомним, в феврале этого года в следственном изоляторе прошел футбольный матч с участием полузащитника футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Павла Мамаева. Для этого события было оборудовано поле размером 30 на 15 метров, отвечавшее всем режимным требованиям безопасности. Территорию обеспечили охраной, ограждениями и всеми необходимыми для прогулочных дворов атрибутами. Там 14 февраля состоялась игра между сокамерниками Мамаева. Играли 2 команды по 6 человек.
Тот матч дал старт большому проекту тюремного ведомства: практически во всех СИЗО страны начали оборудоваться спортивные городки для занятий арестантов. Естественно, "Бутырка", в которой и был создан прецедент, не могла остаться в стороне от спортивного движения.
На территории двора, где состоялся исторический матч, к концу лета - началу осени руководство СИЗО оборудует спортивный комплекс. Он будет состоять из четырех частей. Первая: площадка для так называемого воркаута, уличных занятий на тренажерах. При этом в перерывах между гимнастическими и силовыми тренировками арестанты смогут поиграть и в настольный теннис. Еще три участка - это поля для различных игровых видов спорта, футбола, баскетбола и т.п. Всю территорию покроют резиновым настилом и специальной разметкой.
Зоны разграничат перегородками. Получатся большие прогулочные дворики, изолированные друг от друга. Согласно режимным требованиям, во время прогулок заключенные из разных камер не могут пересекаться. Они и не будут: все, что требуется по закону, в изоляторе выполнят.
Заниматься спортом арестованные будут во время положенных им прогулок. За один день через спортплощадку смогут пройти заключенные из 30 - 40 камер (примерно 360 - 480 человек). Получается, каждая камера сможет бывать на площадке как минимум раз в месяц. Естественно, спортивная прогулка будет проводиться с соблюдением всех режимных требований.
Предполагается, что прогулки в спортивном комплексе станут для заключенных стимулом не нарушать дисциплину. Скорее всего у тех, кто соблюдает правила, появится возможность чаще проводить прогулки на футбольном поле.
Спортивный комплекс откроется предположительно в конце лета - начале осени этого года. В честь этого события планируется провести официальную церемонию открытия.
Между тем вчера в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что в женской колонии ИК №9 города Новосибирска открыли спортзал для занятий шейпингом и йогой. Зал оформлен в спортивном стиле, оснащен инвентарем для групповых и индивидуальных занятий, а также установлен теннисный стол.
Для удобной работы спортзала разработан график занятий по направлениям: шейпинг, йога, аэробика и индивидуальные занятия для людей с ограничением физической нагрузки. Как сообщают в тюремном ведомстве, многие осужденные женщины заинтересовались новшеством и записались на занятия.