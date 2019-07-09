В СИЗО "Бутырка" построят спортивный комплекс для арестованных

На территории знаменитого столичного СИЗО "Бутырка" будет построен спортивный комплекс для арестованных. В нем они смогут поиграть в футбол, баскетбол, волейбол и позаниматься на тренажерах. Об этом сообщил "РГ" начальник изолятора полковник внутренней службы Сергей Телятников.

Напомним, в феврале этого года в следственном изоляторе прошел футбольный матч с участием полузащитника футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Павла Мамаева. Для этого события было оборудовано поле размером 30 на 15 метров, отвечавшее всем режимным требованиям безопасности. Территорию обеспечили охраной, ограждениями и всеми необходимыми для прогулочных дворов атрибутами. Там 14 февраля состоялась игра между сокамерниками Мамаева. Играли 2 команды по 6 человек.

Тот матч дал старт большому проекту тюремного ведомства: практически во всех СИЗО страны начали оборудоваться спортивные городки для занятий арестантов. Естественно, "Бутырка", в которой и был создан прецедент, не могла остаться в стороне от спортивного движения.

На территории двора, где состоялся исторический матч, к концу лета - началу осени руководство СИЗО оборудует спортивный комплекс. Он будет состоять из четырех частей. Первая: площадка для так называемого воркаута, уличных занятий на тренажерах. При этом в перерывах между гимнастическими и силовыми тренировками арестанты смогут поиграть и в настольный теннис. Еще три участка - это поля для различных игровых видов спорта, футбола, баскетбола и т.п. Всю территорию покроют резиновым настилом и специальной разметкой.

Зоны разграничат перегородками. Получатся большие прогулочные дворики, изолированные друг от друга. Согласно режимным требованиям, во время прогулок заключенные из разных камер не могут пересекаться. Они и не будут: все, что требуется по закону, в изоляторе выполнят.

Посещать спортивный городок заключенные смогут покамерно во время положенных прогулок

Заниматься спортом арестованные будут во время положенных им прогулок. За один день через спортплощадку смогут пройти заключенные из 30 - 40 камер (примерно 360 - 480 человек). Получается, каждая камера сможет бывать на площадке как минимум раз в месяц. Естественно, спортивная прогулка будет проводиться с соблюдением всех режимных требований.

Предполагается, что прогулки в спортивном комплексе станут для заключенных стимулом не нарушать дисциплину. Скорее всего у тех, кто соблюдает правила, появится возможность чаще проводить прогулки на футбольном поле.

Спортивный комплекс откроется предположительно в конце лета - начале осени этого года. В честь этого события планируется провести официальную церемонию открытия.

Между тем вчера в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что в женской колонии ИК №9 города Новосибирска открыли спортзал для занятий шейпингом и йогой. Зал оформлен в спортивном стиле, оснащен инвентарем для групповых и индивидуальных занятий, а также установлен теннисный стол.

Для удобной работы спортзала разработан график занятий по направлениям: шейпинг, йога, аэробика и индивидуальные занятия для людей с ограничением физической нагрузки. Как сообщают в тюремном ведомстве, многие осужденные женщины заинтересовались новшеством и записались на занятия.