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09.07.2019 17:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столичном метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Михаил Синицын

"Спасибо, донор!" - поезд с таким названием сегодня начал курсировать по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, которую врачи называют донорской артерией - рядом с ее станциями находятся главные центры переливания крови. Яркий красный состав отправился от электродепо "Планерная" в полдень, с его первыми пассажирами познакомились корреспонденты "РГ".

"Благодаря донорской крови и ее компонентам врачи спасают людям жизни, - сказала замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина, обращаясь к почетным донорам столицы и страны, волонтерам и организаторам донорского движения. - Запуская тематический поезд "Спасибо, донор!", мы, таким образом, хотим еще раз выразить большую признательность всем, кто когда-либо сдавал кровь, и особенно тем, кто делает это регулярно".

На красном составе пассажиры подземки будут ездить до конца года. В вагонах они смогут узнать интересные факты о донорстве, к примеру, то, что сердце взрослого человека весит всего как два-три яблока - 300 граммов. А еще то, что слово "донор" происходит от латинского "дарить". Стены вагонов пестрят так же полезной информацией о более чем 500 акциях, которые ежегодно проходят в городе, среди которых и сдача крови- как и где это лучше сделать.

Москвичи сдали более 63 тысяч литров крови с начала года

Сейчас в Москве проживает более 3 миллионов доноров, но с каждым годом число тех, кто готов поделиться своей кровью, становится все больше.Так, за первые пять месяцев с начала этого года кровь сдали 51 тысяча горожан, из которых 16 тысяч - новички.

За вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови замглавы депздрава вручила москвичам благодарности мэра Москвы. Она рассказала, что в столице каждые пять минут минут хотя бы один человек в городских больницах получает "донацию" крови или ее компонентов. Становится же это возможным благодаря тому, что есть люди, которые готовы всегда прийти на помощь другим.

Есть среди почетных доноров и сотрудники метрополитена, которые участвовали в запуске оригинального состава. Машинист электропоезда Павел Качура впервые сдал кровь около восьми лет назад на работе в передвижной станции переливания. С тех пор каждый год сдает плазму более 100 раз. А москвич Иван Косарев, придя пару лет назад на станцию в Царицыно, встретил там свою судьбу. "Я из семьи медиков, но врачей почему-то всегда боялся, по настоянию сестры все-таки решился сдать кровь. На станции меня добродушно приветствовала очаровательная медсестра, которая через год стала моей женой и сейчас у нас уже двое детей", - поделился он с "РГ".

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По словам врачей регулярные доноры значительно реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут в среднем на пять лет дольше, они следят за своим здоровьем, придерживаются здорового образа жизни.

К слову, в Москве 16 пунктов переливания крови. Большинство из них находятся на "фиолетовой" ветке - Центр крови им.О.К. Гаврилова, больница №15 им. О.М. Филатова, больница №52, больница им. Е.О. Мухина и больница №67 им. Л.А. Ворохобова. Стать донором может любой желающий с 18 до 60 лет, если у него нет на это медицинских противопоказаний.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Донорство в России РГ-Фото
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