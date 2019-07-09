Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги

Вирус-троянец Panda в прошедшие выходные совершил мощную атаку на портал Московской кольцевой железной дороги, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Атака на mkzd.ru шла в несколько этапов. Цель киберпреступников заключалась в хищении средств пользователей. Panda обычно применяется для атаки на серверы финансовых организаций, но на этот раз удар был направлен на информационный сайт, рассказывающий о работе Московского центрального кольца (МЦК).

Активность Panda была быстро замечена - оперативно сработал городской департамент информационных технологий. Это позволило избежать серьезных последствий.