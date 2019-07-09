Жителю Курска компенсируют похищенный клад

Ленинский районный суд Курска завершил рассмотрение "дела о похищенном кладе". Так уже окрестили историю Александра Снегирева, случайно обнаружившего 260 золотых монет дореволюционной чеканки под полом дома.

Мытарствам с этими монетами уже семь лет. Сначала долго спорили о том, имеют ли эти червонцы историческую и культурную ценность, а потом, когда их перевозили из городского УМВД в Гохран, монеты исчезли. Теперь наконец в деле поставлена первая точка.

Клад, напомним, супруги Снегиревы нашли, сами того не ожидая. Главе семейства достался старенький дом, и, когда там стали менять пол, обнаружили бутылку, доверху заполненную монетами. Но как узнать, настоящие ли они? И Снегирев не придумал ничего лучше, чем пойти на рынок к скупщикам золота. Один из них посмотрел, а потом вызвал полицию. Тот факт, что Снегирев хранил клад и не сразу пришел с ним в правоохранительные органы, в суде представители УМВД назвали попыткой скрыть монеты.

Как бы там ни было, Александр Снегирев настаивал на том, что не монеты ему нужны, а компенсация их стоимости. По закону, он имеет право на 50 процентов суммы, в которую оценили клад: 25 процентов - как нашедший монеты и еще столько же - как владелец земли, где они были спрятаны.

Суд, рассмотрев все детали дела, принял сторону истца.

По решению ему обязаны выплатить 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля. Александр Снегирев понимает, что это решение может быть обжаловано, но первые слезы радости не скрывает. Признается: даже если обжалуют, он будет и дальше бороться.