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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Монетный спор

Жителю Курска компенсируют похищенный клад
Текст: Анна Скрипка ( "Российская газета", Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
Ленинский районный суд Курска завершил рассмотрение "дела о похищенном кладе". Так уже окрестили историю Александра Снегирева, случайно обнаружившего 260 золотых монет дореволюционной чеканки под полом дома.

Мытарствам с этими монетами уже семь лет. Сначала долго спорили о том, имеют ли эти червонцы историческую и культурную ценность, а потом, когда их перевозили из городского УМВД в Гохран, монеты исчезли. Теперь наконец в деле поставлена первая точка.

Фото: РГ
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Клад, напомним, супруги Снегиревы нашли, сами того не ожидая. Главе семейства достался старенький дом, и, когда там стали менять пол, обнаружили бутылку, доверху заполненную монетами. Но как узнать, настоящие ли они? И Снегирев не придумал ничего лучше, чем пойти на рынок к скупщикам золота. Один из них посмотрел, а потом вызвал полицию. Тот факт, что Снегирев хранил клад и не сразу пришел с ним в правоохранительные органы, в суде представители УМВД назвали попыткой скрыть монеты.

Как бы там ни было, Александр Снегирев настаивал на том, что не монеты ему нужны, а компенсация их стоимости. По закону, он имеет право на 50 процентов суммы, в которую оценили клад: 25 процентов - как нашедший монеты и еще столько же - как владелец земли, где они были спрятаны.

Суд, рассмотрев все детали дела, принял сторону истца.

По решению ему обязаны выплатить 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля. Александр Снегирев понимает, что это решение может быть обжаловано, но первые слезы радости не скрывает. Признается: даже если обжалуют, он будет и дальше бороться.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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