Глава Забайкалья лишил чиновников служебного транспорта

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил чиновников закрепленных за ними служебных автомобилей. За три недели эксперимента экономия бюджетных средств составила 800 тысяч рублей, сообщили в региональном правительстве.

Ранее за каждым забайкальским министерством был закреплен отдельный автомобиль, теперь, чтобы воспользоваться машиной, чиновникам нужно оформить заявку, обосновав необходимость поездки. Изменились и условия использования служебных авто: в настоящее время машина может следовать только по закрепленному в путевом листе маршруту.

Как отметили в правительстве, сэкономленные средства вернулись в бюджет, их перераспределят и используют на социальные нужны.