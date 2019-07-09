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09.07.2019 16:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госдума распространила "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкалье

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Госдума приняла закон о распространении программы "Дальневосточный гектар" на Республику Бурятия и Забайкальский край. Как подчеркнули депутаты, изменение заповедных границ Байкала пройдет обязательное публичное обсуждение.

Закон принят в связи с переходом республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Его цель - борьба с оттоком местного населения и вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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Земельные участки в безвозмездное пользование предлагается предоставлять в три этапа. На первом этапе (с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление смогут только зарегистрированные в указанных регионах российские граждане.

На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена гражданам России, имеющим регистрацию по месту жительства в субъектах Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. И, наконец, с 1 августа 2020 года подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Условие - если они являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

При этом предусматривается запрет на предоставление участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

- В этот закон мы добавили меру, что изменение любых границ озера должно проходить обязательное общественное обсуждение. Этот акт будет размещен на regulation.gov.ru, - отметил автор поправки, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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