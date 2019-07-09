Харбинская зона электронной торговли привлекла 120 резидентов

Государственный совет КНР утвердил создание третьей группы трансграничных пилотных зон электронной торговли в 22 городах, включая Харбин.

Традиционно Харбинская комплексная пилотная зона трансграничной электронной торговли ориентирована на Россию и страны Северной Америки. К сегодняшнему дню в качестве резидентов уже привлечены 120 компаний и предприятий электронной торговли.

В России и США построены 14 складов международных трансграничной электронной торговли, относящихся к зоне. Они принадлежат пяти китайским компаниям, общая площадь объектов составляет 95,7 тысячи квадратных метров. Среди них - склад "Ruston-Москва".

Он является первым в России китайским легальным зарубежным складом. С его помощью время доставки заказа от двери до двери снизилось с прежних 20-30 дней до двух-семи.