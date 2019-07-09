Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом

В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое. Как сообщает региональное управление ведомства, экипаж вневедомственной охраны Владивостока, находясь на маршруте, в 23.25 по местному времени получил сообщение о пропавшем ребенке.

В полицию обратились родители девочки, после чего ориентировку с приметами школьницы передали нарядам наружных служб.

Прежде всего, сотрудники Росгвардии проверили заброшенные и малоосвещенные места - беседки, подвалы соседних домов. Около 2.30 на улице Муссонной в гаражах среди бетонных плит они заметили детские вещи. Рядом нашли и девочку. Она спала на матрасе, прижимая к себе бездомного котенка.

О находке они сообщили в полицию, и пока ждали коллег из отдела УМВД, согревали и успокаивали ребенка.

По предварительной информации, девочка решила уйти из дома после ссоры с сестрой. Семья считается благополучной.