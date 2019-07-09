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09.07.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане начали штрафовать за кормление голубей

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей. Нарушителям грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

- Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц, - рассказал РИА Новости представитель муниципалитета.

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Поручение установить запрещающие таблички мэр города Юрий Гришан дал на прошлой неделе, во время осмотра площадки возле торгового центра "Северное сияние". Он заметил, что недавно обустроенные клумбы возле здания разорены.

- Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность. Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления, - заявил Гришан во время осмотра.

К слову, кормление голубей в России не запрещено законом. Делать это нельзя в некоторые странах и городах, к примеру, в Великобритании, Венеции, Вене.

Жители Магадана, судя по реакции в соцсетях, возмущены запретом и считают его незаконным.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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