В Магадане начали штрафовать за кормление голубей

Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей. Нарушителям грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

- Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц, - рассказал РИА Новости представитель муниципалитета.

Поручение установить запрещающие таблички мэр города Юрий Гришан дал на прошлой неделе, во время осмотра площадки возле торгового центра "Северное сияние". Он заметил, что недавно обустроенные клумбы возле здания разорены.

- Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность. Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления, - заявил Гришан во время осмотра.

К слову, кормление голубей в России не запрещено законом. Делать это нельзя в некоторые странах и городах, к примеру, в Великобритании, Венеции, Вене.

Жители Магадана, судя по реакции в соцсетях, возмущены запретом и считают его незаконным.