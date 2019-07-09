В Приморье следить за перемещением леопардов начнут беспилотники

Контролировать территорию нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае, где обитают дальневосточные леопарды, могут начать беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя природного резервата Виктора Бардюка.

Предложение поступило от Министерства природных ресурсов РФ.

- Считаем, что это будет оптимальное решение для охраны территории, - сказал Бардюк.

Предполагается, что самолеты-беспилотники будут курсировать по территории, в том числе выявлять поджигателей леса.

- Очень хороший опыт у концерна "Калашников" - Zala. Его не видно, он летит на высоте одна тысяча метров. В Сирии такие работают, их не заметить. Подбить браконьерам их тоже невозможно, - высказался Бардюк о беспилотниках концерна.

С их помощью можно вести мониторинг инфракрасными тепловизорами, можно учитывать копытных или отслеживать людей, которые проникли в нацпарк несанкционированно.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. Обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Ядро популяции находится на территории национального парка "Земля леопарда". В 2018 году в нацпарке зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка.