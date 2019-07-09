В Приморье возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка в ТЦ

В Уссурийске следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя управления подполковник юстиции Аврора Римская.

Дело возбуждено после проведенной проверки в торговом центре, в игровой комнате которого на детском аттракционе "Автодром" двухлетний ребенок получил травму пальца. По данным РИА Новости палец пришлось ампутировать.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ. На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.