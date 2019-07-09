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09.07.2019 06:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В тактическом учении на Сахалине задействуют танки и авиацию

Текст: Евгения Шерешевская

Тактическое учение по обороне десантоопасных районов с мотострелковым соединением Восточного военного округа стартовало на Сахалине, сообщили в пресс-службе ВВО. В нем принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц вооружения и военной техники.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Комиссия ВВО под руководством командующего войсками округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко проверяет, насколько четко командованием и личным составом усвоен порядок приведения подразделений к высшей степени боевой готовности.

- Каждое подразделение по команде "тревога" должно быстро и слаженно получить оружие и экипировку, вывести технику из парков и совершить марш в указанный район, - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

Активная фаза учения пройдет на двух полигонах острова. На одном военнослужащие отработают порядок установки инженерных заграждений на береговой линии, а также нормативы по радиохимической и бактериологической защите.

На другом полигоне будут разыграны практические действия с этапом боевой стрельбы. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 обеспечат прикрытие с воздуха. Разведку проведут экипажи самолетов Су-24МР, доразведкой целей займется расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

В учении задействуют танки Т-80, БМП-2, минометы, 152-миллиметровые самоходные пушки "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", ЗРПК "Тунгуска", комплексы радиоэлектронной борьбы.

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