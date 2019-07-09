Новости

Более 200 мигрантов задержаны в Мексике по пути в США 04:53
В Приморье возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка в ТЦ 04:34
Аналитики предсказали США дефолт в сентябре 04:33
Видео: Козлу Тимуру из Приморского сафари-парка исполнилось пять лет 04:15
Болтон назвал началом санкции США против Ирана 04:08
Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар 03:47
Первый демократ выбыл из предвыборной гонки в США 03:22
Судно Alan Kurdi спасло в Средиземном море более 40 мигрантов 02:45
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой 02:45
Не менее 23 человек пострадали при пожаре на фабрике в Испании 02:28
США одобрили продажу Тайваню оружия на 2,2 миллиарда долларов 02:20
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США 02:01
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ 02:01
Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом 01:18
В венском метро появились ароматические поезда 00:37
В Тбилиси проходят сразу четыре акции протеста 08.07.2019
В России рухнули продажи Chevrolet Niva 08.07.2019
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ 08.07.2019
Путин распорядился провести в 2020 году Год памяти и славы 08.07.2019
Хорватия начала вступление в зону евро 08.07.2019
Мужчина упал с "Парящего моста" в Зарядье 08.07.2019
Алексей Сутормин стал игроком "Зенита" 08.07.2019
В Краснодарском крае резко испортится погода 08.07.2019
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС 08.07.2019
Порошенко пообещал "дать в морду" тем, кто кричал ему "Позор!" 08.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 04:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Козлу Тимуру из Приморского сафари-парка исполнилось пять лет

Текст: Ольга Журман

В честь своего пятилетнего юбилея прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур накормил всех обитателей Приморского сафари-парка. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Приморье расселили сыновей тигра Амура и козла Тимура

В заведении козла называют VIP-персоной. Чтобы отметить памятную дату, опекун Тимура Эльвира Головина вместе с ним подготовила великолепное мероприятие - угощение для всех питомцев сафари-парка.

Все гости торжества остались довольны. Тимур благодарит и за подарки, и поздравления. Желает всем мира, любви, добра и приглашает в гости.

Справка «РГ»

Козел Тимур прославился своей дружбой с тигром Амуром, завязавшейся, когда копытного прислали хищнику на съедение. Козел повел себя настолько нагло, что тигр передумал его есть. Два месяца животные обитали в одном вольере, но потом потерявший страх Тимур решил как-то резко и неосторожно поиграть с Амуром, был атакован тигром, долго лечился. С тех пор друзья живут в разных вольерах.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии