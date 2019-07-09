Видео: Козлу Тимуру из Приморского сафари-парка исполнилось пять лет

В честь своего пятилетнего юбилея прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур накормил всех обитателей Приморского сафари-парка. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В заведении козла называют VIP-персоной. Чтобы отметить памятную дату, опекун Тимура Эльвира Головина вместе с ним подготовила великолепное мероприятие - угощение для всех питомцев сафари-парка.

Все гости торжества остались довольны. Тимур благодарит и за подарки, и поздравления. Желает всем мира, любви, добра и приглашает в гости.

Справка «РГ»

Козел Тимур прославился своей дружбой с тигром Амуром, завязавшейся, когда копытного прислали хищнику на съедение. Козел повел себя настолько нагло, что тигр передумал его есть. Два месяца животные обитали в одном вольере, но потом потерявший страх Тимур решил как-то резко и неосторожно поиграть с Амуром, был атакован тигром, долго лечился. С тех пор друзья живут в разных вольерах.