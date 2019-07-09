Выставка культуры и искусства Северо-Восточной Азии пройдет в Харбине

Вторая выставка культуры и искусства стран Северо-Восточной Азии, на которой презентуют 311 экспонатов из 28 провинций и автономных регионов КНР, пройдет в Харбине с 17 по 21 июля.

В ней примут участие 35 предприятий из Южной и Северной Кореи, Японии, России, Монголии, Франции, Болгарии, Пакистана, Индонезии.

Тема выставки - "Открытость, взаимное обучение, сотрудничество и обоюдный выигрыш". Она пройдет в Харбинском международном конференц-выставочном центре на площади 30 тысяч квадратных метров. Будет создано восемь выставочных зон.

Отечественная и международная зоны расположатся в павильоне А "Культурная индустрия". В павильоне В "Экологический центр цифровых СМИ" разместятся зоны цифровой культуры, анимации, комиксов и игр (Animation Comic Game (ACG), мультимедийного киберспорта, художественных изделий высшего качества.