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09.07.2019 18:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовские светотехники наладили выпуск стекла для пробирок и ампул

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Крупнейший российский производитель источников света - саранский завод "Лисма" - приступил к реализации нового проекта в сфере импортозамещения: здесь наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармотрасли. Пока 60 процентов этой продукции экспортируется из-за рубежа.
Фото: Управление по коммуникациям и рекламе ООО "Лисма"
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На предприятии запустили производство полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла. Как сообщила пресс-служба компании, первая партия стеклотрубки в ближайшие дни отправится на тестирование двум потенциальным заказчикам - предприятиям, выпускающим пробирки, флаконы и ампулы.

- Выпуск медицинского стекла - очень перспективное направление, которое реально может стать новой вехой в истории развития нашего предприятия, - заявил гендиректор "Лисмы" Игорь Константинов. - На эту продукцию в стране высокий спрос, но в настоящее время потребности фармацевтической промышленности лишь на 40 процентов покрывают российские производители - остальное импортируется из Германии и Китая. После введения экономических санкций ряд отраслей уже начал испытывать дефицит в медицинском стекле. Мы намерены закрыть эту потребность.

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По словам Константинова, в последние годы компания активно модернизировала стекольное производство. Специалисты разработали формулу нового состава стекла. Требования к нему очень жесткие: термостойкость, высший класс химической стойкости, высокая сопротивляемость к воздействию кислот и щелочей - ведь медицинские препараты хранятся годами.

После модернизации стекольного производства к предприятию проявили интерес сразу нескольких крупнейших компаний страны. Здесь побывала экспертная группа, которая высоко оценила стекольное производство "Лисмы" и потенциал завода в целом.
 

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