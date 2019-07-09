Мордовские светотехники наладили выпуск стекла для пробирок и ампул

Крупнейший российский производитель источников света - саранский завод "Лисма" - приступил к реализации нового проекта в сфере импортозамещения: здесь наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармотрасли. Пока 60 процентов этой продукции экспортируется из-за рубежа.

На предприятии запустили производство полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла. Как сообщила пресс-служба компании, первая партия стеклотрубки в ближайшие дни отправится на тестирование двум потенциальным заказчикам - предприятиям, выпускающим пробирки, флаконы и ампулы.

- Выпуск медицинского стекла - очень перспективное направление, которое реально может стать новой вехой в истории развития нашего предприятия, - заявил гендиректор "Лисмы" Игорь Константинов. - На эту продукцию в стране высокий спрос, но в настоящее время потребности фармацевтической промышленности лишь на 40 процентов покрывают российские производители - остальное импортируется из Германии и Китая. После введения экономических санкций ряд отраслей уже начал испытывать дефицит в медицинском стекле. Мы намерены закрыть эту потребность.

По словам Константинова, в последние годы компания активно модернизировала стекольное производство. Специалисты разработали формулу нового состава стекла. Требования к нему очень жесткие: термостойкость, высший класс химической стойкости, высокая сопротивляемость к воздействию кислот и щелочей - ведь медицинские препараты хранятся годами.

После модернизации стекольного производства к предприятию проявили интерес сразу нескольких крупнейших компаний страны. Здесь побывала экспертная группа, которая высоко оценила стекольное производство "Лисмы" и потенциал завода в целом.

