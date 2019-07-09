Муж кассирши, укравшей деньги из банка, проиграл их в азартные игры

Деньги, украденные кассиром банка в Салавате Луизой Хайруллиной, ее муж Марат якобы проиграл в азартные игры.

Такую версию озвучил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Для того чтобы жену не посадили, мужчина собирается принять участие в телепередаче, куда его пригласили, и попросит зрителей собрать деньги для возмещения ущерба банку.

Напомним, что Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 23 миллионов рублей. Беглянке удалось скрываться вместе с семьей в течение 39 дней. Ее задержали на съемной квартире в Казани. Сейчас подозреваемая находится в одиночной камере в СИЗО.