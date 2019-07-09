Нижегородские мотогонщики заняли несколько призовых мест в Казани

Новости

Психологи объяснили уязвимость людей перед "эффектом новизны" 12:47
Вынесли приговор курганцу, который убил актера драмтеатра 12:45
Почти половина родителей не поддержала запрет смартфонов школе 12:36
Обновленный Lada Largus: когда можно купить и какова цена 12:33
В Малгобекском районе Ингушетии построят курорт с грязелечением 12:33
РКН нашел сайт о результатах ЕГЭ, нарушавший закон о персональных данных 12:32
Россия предложила Индии производить подлодки с ракетами "БраМос" 12:29
Войны будущего: как "Панцирь-СМ" борется с роботами 12:24
Минфин Беларуси разместит на рынке РФ гособлигации на 10 млрд рублей 12:21
В Новгородской области обнаружили останки 11 красноармейцев 12:13
Константин Райкин выразил обеспокоенность общим уровнем культуры 12:11
Жителя Дагестана отдали под суд за убийство таксиста 12:09
Глава минздрава Крыма попросил об отставке по состоянию здоровья 12:05
Беспилотный вертолет MQ-8C приняли на вооружение в США 12:03
В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива 12:02
В Сочи туристка сорвалась с "Тропы здоровья" 11:59
Стинг отменил концерт из-за болезни 11:59
Автомобили Jaguar Land Rover избавят от нервных водителей 11:52
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии 11:51
В Симферополе возродят государственный кинотеатр 11:48
Форум "Евразийская неделя-2019" пройдет в Кыргызстане 11:47
В КБР полицейских уволили после обвинений во взяточничестве 11:47
В Москве может пройти этап Кубка мира по скейтбордингу 11:39
Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом 11:38
Военные медики помогли 420 жителям подтопленного Тулуна 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 12:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Нижегородские мотогонщики заняли несколько призовых мест в Казани

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Прошедший уик-энд выдался богатым на мотособытия. На автодроме KazanRing Canyon отгремели соревнования третьего этапа International Motoring Cup, на который съехались более ста пилотов. Это новая серия международных соревнований по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам, организаторы которых делают упор на поддержке молодых талантов. Нижегородские мотогонщики из команды Chrome Racing, давнего партнера "РГ", поднимались на подиум несколько раз.
Фото: Валерио Патрукко Фото: Валерио Патрукко
Фото: Валерио Патрукко

Владимир Карзаев занял первое место в классе Supersport Pro. На протяжении всей гонки нижегородец боролся с Александром Васильевым из питерской команды VL65 Racing, но в конце вырвался вперед. Сергей Петрукович из Chrome Racing в этом же классе взял бронзу. 15-летний Илья Василевский выиграл гонку в классе Supersport 300, Настя Белякова в свой день рождения (ей стукнуло 13) пришла третьей в этом же классе. 14-летний Андрей Малышев добыл серебро в Supersport Junior.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: чемпион мотогонок Марк Маркес промчался по горному серпантину

В Белгороде в те же дни состоялись соревнования третьего этапа Супермото России. Пилоты нижегородской детской команды Chrome Racing kids хоть и не завоевали призовых мест, но улучшили свои результаты. Восьмилетний Дима Смирнов приехал четвертым в классе Motard 65cc. Шестилетний Илья Мирончук в классе Minimoto тоже занял 4-е место.

Десятилетний Миша Лисин выступил в классе Minimotard 65. Это его вторая в жизни гонка на новом для него мотоцикле. Тем не менее, он показал хороший прогресс по лучшему времени круга и пришел к финишу, показав достойную технику пилотирования.

Ровесница Лисина - Александра Педан - выступала на минимото Polini 6,2 и ее результаты суммировались отдельным зачетом. Педан в двух общих гонках для минимото всех марок пришла четвертой и третьей. Шестилетний Илья Мирончук занял четвертое место по итогам двух гонок на мотоцикле Polini 4,8. Леонид Балаберин в классе "юноши" занял пятое место. Лучшего результата не позволило добиться падение во второй гонке за два круга до финиша.

Родители юных гонщиков с замиранием сердца следили за выступлениями своих чад. Например, папа Димы Смирнова так прокомментировал в соцсети выступление сына:

- Прошел третий этап Супермото, и это было испытанием на преодоление страха, это была борьба с самим собой, но мы справились! По итогам квалификации - Р5, вторая гонка - Р4 и лучшее время круга - 41,51. Огромное спасибо тренерам Арсеньеву Алексею, Карзаеву Владимиру, командному механику Вадиму Байдакову, нашей команде и всем друзьям в паддоке! Едем дальше!

Спорт Виды спорта Автомото Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о провокации Порошенко в новом фильме Стоуна
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма
Аналитики предсказали США дефолт в сентябре
Украинский военный выстрелил в свою подчиненную в Донбассе