Нижегородские мотогонщики заняли несколько призовых мест в Казани

Прошедший уик-энд выдался богатым на мотособытия. На автодроме KazanRing Canyon отгремели соревнования третьего этапа International Motoring Cup, на который съехались более ста пилотов. Это новая серия международных соревнований по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам, организаторы которых делают упор на поддержке молодых талантов. Нижегородские мотогонщики из команды Chrome Racing, давнего партнера "РГ", поднимались на подиум несколько раз.

Владимир Карзаев занял первое место в классе Supersport Pro. На протяжении всей гонки нижегородец боролся с Александром Васильевым из питерской команды VL65 Racing, но в конце вырвался вперед. Сергей Петрукович из Chrome Racing в этом же классе взял бронзу. 15-летний Илья Василевский выиграл гонку в классе Supersport 300, Настя Белякова в свой день рождения (ей стукнуло 13) пришла третьей в этом же классе. 14-летний Андрей Малышев добыл серебро в Supersport Junior.

В Белгороде в те же дни состоялись соревнования третьего этапа Супермото России. Пилоты нижегородской детской команды Chrome Racing kids хоть и не завоевали призовых мест, но улучшили свои результаты. Восьмилетний Дима Смирнов приехал четвертым в классе Motard 65cc. Шестилетний Илья Мирончук в классе Minimoto тоже занял 4-е место.

Десятилетний Миша Лисин выступил в классе Minimotard 65. Это его вторая в жизни гонка на новом для него мотоцикле. Тем не менее, он показал хороший прогресс по лучшему времени круга и пришел к финишу, показав достойную технику пилотирования.

Ровесница Лисина - Александра Педан - выступала на минимото Polini 6,2 и ее результаты суммировались отдельным зачетом. Педан в двух общих гонках для минимото всех марок пришла четвертой и третьей. Шестилетний Илья Мирончук занял четвертое место по итогам двух гонок на мотоцикле Polini 4,8. Леонид Балаберин в классе "юноши" занял пятое место. Лучшего результата не позволило добиться падение во второй гонке за два круга до финиша.

Родители юных гонщиков с замиранием сердца следили за выступлениями своих чад. Например, папа Димы Смирнова так прокомментировал в соцсети выступление сына:

- Прошел третий этап Супермото, и это было испытанием на преодоление страха, это была борьба с самим собой, но мы справились! По итогам квалификации - Р5, вторая гонка - Р4 и лучшее время круга - 41,51. Огромное спасибо тренерам Арсеньеву Алексею, Карзаеву Владимиру, командному механику Вадиму Байдакову, нашей команде и всем друзьям в паддоке! Едем дальше!