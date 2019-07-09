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09.07.2019 18:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии на развитие малого бизнеса направят 290 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В текущем году на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Мордовии направят 290 миллионов рублей. Помощь в развитии и обучении получат более 2000 организаций малого и среднего бизнеса.

О реализации национальных проектов, касающихся поддержки предпринимательства и повышения производительности труда в регионах страны шла речь в ходе состоявшейся накануне видеоконференции под председательством первого зампреда Правительства РФ - министра финансов Антона Силуанова. Участником совещания стал и глава Мордовии Владимир Волков.

Фото: Николай Гагарин
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Как сообщила пресс-служба главы РМ, в 2019 году в нацпроекте  "Производительность труда и поддержка занятости" примут участие 26 республиканских предприятий. Этот статус уже получили ведущие предприятия региона: Саранский приборостроительный завод, "Медоборудование", "ЭМ-Кабель", "Оптиковолоконные системы", "ВКМ-Сталь", "Плайтерра", Саранский завод "Резинотехника", Кадошкинский электромеханический завод, Саранский телевизионный завод и другие. Они смогут воспользоваться мерами поддержки, в том числе - по выходу продукции предприятий на экспорт, по возможности получения льготного финансирования инвестпроектов, по налоговым льготам и переобучению. А к 2024 году число компаний, взявших на себя обязательства по повышению производительности труда, в регионе возрастет до 65.

Справка "РГ"

Мордовия принимает участие в 56 федеральных проектах по основным стратегическим направлениям. На их реализацию в регионе планируют привлечь 58 миллиардов рублей из федерального бюджета, из них свыше 10 миллиардов рублей - уже в 2019 году.  Республика участвует во всех 12 нацпроектах, инициированных президентом России.
 

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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