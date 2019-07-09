- Мы уже два десятка лет занимаемся сохранением культурного наследия выдающихся людей, связанных с Оренбуржьем. С Владимиром Маканиным судьба свела нас на Международной лондонской книжной ярмарке в 2011 году, он радостно узнал в нас земляков и сказал, что ему очень хочется побывать в родном Орске. И мы пригласили его в Оренбург, Орск. В Орске, где Маканина встречали с размахом, он тогда же передал городскому музею кое-что из своих личных вещей - бейсболку, футболку. Совершив паломничество по всему Оренбуржью, мы с ним вернулись в Москву и договорились встретиться через несколько дней. Приехали к нему на дачу в Подмосковье все с той же целью: подобрать экспонаты для музейной коллекции. Нам передали книги (Владимир Семенович сам их отбирал), изданные на разных языках. И в нашей беседе случайно проскочила знаменитая фраза "рукописи не горят", на что Маканин живо отреагировал: "Да вы что, Игорь, рукописи горят, да еще как! Я ими растапливаю печку". И повел нас в какой-то сарайчик, а в нем огромная кипа рукописей. Мы все это сразу извлекли, разложили на веранде и тут же решили, что заберем рукописи для хранения в Государственном архиве Оренбургской области, где у нас был создан свой фонд.

После смерти Владимира Семеновича я написал его жене письмо и попросил передать для оренбургского музея что-то из его личных вещей. И из Ростовской области в Оренбург пришла большая посылка, а в ней пиджак, рубашка, брюки, ботинки, очки, очешник, знаменитые бейсболки, которые он постоянно носил, много фотографий. Мы составили опись всего и передали вещи в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. Вдова брата писателя Геннадия Маканина съездила с нами на дачу Владимира Семеновича в Подмосковье. Мы все осмотрели, я сфотографировал интерьер - там все было как при жизни писателя. Для музея мы взяли пишущую машинку, ручки, подставки под ручки и другие интересные вещи. Например, при интенсивной работе над книгой у Маканина через некоторое время поднималось давление, и ему нужно было обязательно делать паузы, отдыхать. Для этого на столе стоял будильник, заводящийся специальными щипчиками... Мы нашли валенки, в которых он ходил по даче, палочку, портрет, который сделала Ирма. Взяли по одному экземпляру изданий его книг и передали на госхранение.