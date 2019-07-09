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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пьют из болота

В пензенских селах ввели режим ЧС из-за отсутствия водопроводной воды
Текст: Наталья Саванкова (  "Российская газета", Пензенская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
В 13 населенных пунктах Пензенской области власти ввели режим ЧС из-за отсутствия подачи питьевой воды. Такая ситуация сложилась как в небольших отдаленных селах, так и в крупных райцентрах, где из строя вышло водонапорное оборудование.
Жителей обезвозженных сел спасает родниковая вода. Фото: Владимир Гришин. Жителей обезвозженных сел спасает родниковая вода. Фото: Владимир Гришин.
Жителей обезвозженных сел спасает родниковая вода. Фото: Владимир Гришин.

Село Мичурино Пензенского района расположено всего в десяти километрах от областного центра. Но воды здесь нет с начала лета. Жители долгое время пытались решить проблему пересохших в домах кранов: кто-то возит воду канистрами из города, кто-то качает насосом прямо из речки Пензятки, протекающей за огородами. Но такая возможность есть не у всех.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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- Мы ждем, когда вернется вода, краны совсем не закрываем. У нас они и сейчас открыты, чтобы не пропустить момент. Иногда ночью течет тонкая струйка, но она такая мутная... Пьем из болота, - рассказывает местная жительница Ольга Ардеева.

Жители говорят, что перебои с подачей воды были и раньше, но в этом просто ЧП. Из-за засухи пересохли многие водоемы, ушли и подземные воды, колодцы пересохли, даже артезианские скважины затянуло илом.

Действительно, почти два месяца в регионе не было осадков, в июне выпало всего 20 процентов от месячной нормы. Поэтому уровень воды в естественных источниках упал ниже критической отметки. Но в сложившейся ситуации виноваты не только погодные условия. Как выяснилось, у муниципалитетов не хватает денег на содержание и своевременный ремонт водопровода и насосных станций. Рвется там, где тонко.

В том же селе Мичурино, где проживают около трех тысяч человек, две водонапорные башни. Но этим летом обе вышли из строя.

- Там неделю назад вышла из строя одна скважина, насос сгорел, потом вторую запесочило, насос поменяли, опять качает песок. Чтобы пробурить новую скважину, нужно проводить торги, а это может затянуться до осени. Пришлось вводить режим ЧС. Мы организовали подвоз воды, - объясняет глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, с начала мая к нему лично поступило около 150 жалоб от жителей самых разных населенных пунктов на перебои с водоснабжением и бездействие местной власти, которые даже не обеспечили подвоз воды. Из 13 населенных пунктов, где пришлось вводить режим ЧС, на сегодня только в одном ремонт завершен, в четырех планируется закончить до конца месяца, в остальных работы только начались.

- Проведены анализ и инвентаризация сетей водоснабжения. Ремонта требуют более 2,7 тысячи километров сетей, 326 водонапорных башен, 200 артезианских скважин. Также требуется пробурить 78 новых скважин дополнительно. В этом году 60 муниципальных образований области участвуют в областной программе "Чистая вода". Запланировано капитально отремонтировать 29 башен, 10 скважин, более 40 километров сетей, - сообщил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов.

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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