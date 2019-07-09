В Удмуртии погиб парашютист, совершивший более 300 прыжков

В Завьяловском районе Удмуртии во время тренировочного прыжка погиб 44-летний парашютист. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла 30 июня, однако известно о ней стало лишь сегодня. С аэродрома мужчину с травмами госпитализировали в больницу деревни Пирогово, однако на следующий день он скончался.

Известно, что погибший занимался парашютным спортом в ижевском аэроклубе и ранее уже совершил около 300 прыжков.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Силовики уже осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашиваются очевидцы, в том числе тренеры клуба, выясняются обстоятельства случившегося.