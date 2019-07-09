Житель Башкирии получил 4 года за попытку сбыть партию наркотиков

Уфимский районный суд приговорил жителя города Салавата к четырем годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России, молодой человек приобрел крупную партию наркотиков в объеме 4,5 килограмма, чтобы затем торговать ими. Однако бизнес не получился: после оперативной разработки он был задержан. Все наркотические вещества изъяли.

Теперь молодому человеку предстоит четыре года провести в колонии строгого режима.

Обвинительный приговор вступил в силу.