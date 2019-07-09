На Алтае осудили мать, избивавшую приемных детей

Суд вынес приговор жительнице Заринского района Алтайского края - женщина избивала приемных детей.

О том, что 45-летняя опекунша издевается над приемными детьми, стало известно после того, как ее 9-летний воспитанник попал в больницу с переломом ноги. Мальчик рассказал, что его таким образом наказала мать - за непослушание.

Выяснилось, что сельчанка взяла под опеку семерых ребятишек.

- Следователи установили, что опекун систематически унижала и применяла насилие к двум воспитанникам - 10-летней девочке и 9-летнему мальчику, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Приемная мать периодически избивала детей, нередко используя для этого кухонную табуретку. А сына заставляла спать на коврике на полу.

Суд признал опекуншу виновной в систематическом избиении и истязании несовершеннолетних. Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком. Помимо этого, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые должны были курировать данную семью.