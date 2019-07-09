Пострадавшие от паводка в Иркутской области получат пенсии досрочно

Ситуационный центр ведомства продолжает мониторить обстановку в зоне ЧС Иркутской области. В зоне подтопления находится 48 отделений "Почты России", все они работают в штатном режиме. Жителям наиболее пострадавших районов корреспонденция доставляется с использованием специальной техники МЧС, в том числе вертолетов, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Сейчас проводятся технические работы по восстановлению услуг фиксированной телефонной связи и таксофонов. В Тулунском и Тайшетском районах идет восстановление линейно-кабельных сооружений.

Наводнение началось в Иркутской области 25 июня. В результате, затопленными оказались около 100 населенных пунктов. В списке погибших 23 человека.