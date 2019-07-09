Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ранее школьник написал письмо главе государства с просьбой подарить ему питомца именно такой породы.

Мальчик является аутистом и обучается в пятом классе специальной школы. Щенка ему передал министр образования региона Светлана Маковская.

"Писем главе государства приходит много, но он выбрал именно твое. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени", - сказала министр.