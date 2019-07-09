Росгвардейцы помогают пострадавшим от наводнения в Иркутской области

На помощь жителям Иркутской области, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, пришли росгвардейцы. К ликвидации последствий наводнения привлечено более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Для выполнения аварийно-восстановительных и спасательных работ они используют автомобильную и специальную технику, плавательные средства и вертолеты.

Росгвардейцы участвуют в восстановлении электросетей. Так, в Нижнеудинске с помощью автомобильного крана отремонтировано пять опор линий электропередач. Военнослужащие разбирают завалы деревьев, бревен и деревянных конструкций. Группы заграждения 9 июля очистили от завалов и мусора 26 улиц и 968 домов с придворовыми территориями. За прошедшие сутки вывезли около 2,5 тысячи кубометров мусора, оказали адресную помощь более чем в 100 случаях, подвезли 90 тонн гуманитарной помощи. С помощью техники специалисты Росгвардии провели работы по отрыву водоотводного канала для спуска воды с затопленных участков.

Специальные подразделения обеспечивают местных жителей питьевой водой. Для этого из Красноярска доставлены авторазливочные станции. Еще несколько специальных машин будут задействованы для бесперебойной доставки воды в районы, оказавшиеся в зоне подтопления. Во вторник работают девять стационарных постов Росгвардии по раздаче питьевой воды.

Но главной задачей является обеспечение безопасности. Сотрудники ОМОНа Росгвардии взяли под усиленную охрану пункты выдачи денежной компенсации, документов и пенсий, места распределения гуманитарной помощи, оказывают силовую поддержку сотрудникам уголовного розыска для предотвращения краж, помогают социальным работникам. Офицеры лицензионно-разрешительной работы обеспечивают контроль за оборотом оружия в районах подтопления - уточняются списки владельцев оружия, пострадавших от паводка, и устанавливаются факты его утраты. Уже проверили 754 владельца стволов. Силами и средствами ФГУП "Охрана" Росгвардии по Иркутской области взяты под контроль объекты, находящиеся в зоне затопления - это 157 квартир и 40 мест хранения личного имущества граждан.

Разумеется, в первую очередь помогают детям. Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых в одном из санаториев.

"Перелет из Иркутской области в международный аэропорт Анапы прошел успешно. Надеюсь, дети отдохнут и отлично проведут время на черноморском побережье", - сказал командир отдельной смешанной авиационной эскадрильи Росгвардии полковник Владимир Шамонтьев.

Вертолеты Ми-8 авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии ведут воздушную разведку и мониторинг обстановки с воздуха для оперативного оказания помощи пострадавшим, что служит важным средством получения необходимых данных о последствиях наводнения в Тулуне и Нижнеудинске.

Психологи войск национальной гвардии работают с пострадавшими от чрезвычайной ситуации людьми. Во время адресных обходов военные врачи и психологи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь маломобильным людям - пенсионерам, инвалидам, детям. Психологи Сибирского округа войск национальной гвардии совместно с коллегами МЧС оказали индивидуальную психологическую помощь 178 людям, провели 531 мероприятие информационно-психологической поддержки, 36 семьям оказана групповая психологическая помощь, в том числе пяти семьям малоподвижных граждан.

Росгвардейцы выручают из беды не только людей. В город Тулун для спасения домашних питомцев, оказавшихся в эпицентре масштабного наводнения, прибыли специалисты-кинологи Сибирского округа войск национальной гвардии. Кинологи вместе с волонтерами на лодках обследуют затопленные территории, крыши плавающих домов и острова, охваченные водой. Они нашли и передали в городскую ветеринарную станцию десяток собак и других домашних животных. Для их безопасного содержания соорудили десять вольеров. Всем животным в первую очередь оказывается помощь ветеринаров, уход и кормление обеспечивают волонтеры. Многие хозяева, узнавшие о находке, уже успели забрать своих любимцев домой.