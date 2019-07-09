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09.07.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Сибирские ученые выявили новые свойства у якутских алмазов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с новосибирскими и красноярскими коллегами обнаружили новые наномеханические свойства алмазов, которые добывают на месторождении "Скальное" Попигайской астроблемы в Якутии. В работе также приняли участие ученые Германии и Южной Кореи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает пресс-служба ТГУ, физики доказали, что эта разновидность минерала способна сопротивляться всестороннему сжатию сильнее, чем "идеальные" экземпляры. В поле изучения попали структура и механические свойства уникальных импактных алмазов, то есть алмазов, образованных в результате геологических процессов, начавшихся после падения метеорита.

Фото: iStock
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Теоретические расчеты, выполненные в ТГУ,  показали, что попигайские алмазы имеют более высокий модуль объемной упругости, чем "идеальные" алмазы кубической и гексагональной фаз (фаза указывает, как организуется химический элемент алмаза - атом углерода). По словам ведущего сотрудника лаборатории фотофизики и фотохимии молекул физического факультета ТГУ Павла Аврамова, полученные результаты расширяют область применения найденных алмазов, например, в научных экспериментах в областях квантовой физики, оптики, лазерных технологий, исследованиях космоса, где недопустимы погрешности.

Сейчас алмазы Попигайского кратера применяют в лазерных системах в качестве оптических материалов. Поэтому задачей физиков было сравнить их свойства с имеющимися аналогами.

Проект поддержан Научным фондом им. Д. И. Менделеева ТГУ.

Справка "РГ"

Попигайская астроблема - это метеоритный кратер, расположенный в Сибири в бассейне реки Попигай. Его диаметр - почти 100 километров. Это четвертый по величине кратер в мире. Попигайская астроблема образовалась примерно 35 миллионов лет назад во время удара гигантского метеорита в скальную гряду, а была открыта в 1946 году. Установлено, что одно только месторождение "Скальное" содержит в себе больше алмазов, чем все кимберлитовые месторождения мира.

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