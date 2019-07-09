Стала известна дата проведения форума "Технопром" в Новосибирске

В Новосибирской области 18-20 сентября текущего года пройдет VII международный форум технологического развития "Технопром-2019". Его ключевая тема - "Наука новой эры: технологии трансформации".

В прошлом году форум посетили 7,8 тысячи человек из 19 стран. Фото: Татьяна Кравченко

Распоряжение о проведении форума подписано губернатором региона Андреем Травниковым. Форум неслучайно проводится в Новосибирской области, так как регион является одним из крупнейших научных и технологических центров страны.

"Технопром", организатором" которого выступает правительство области, - одно из крупнейших технологических мероприятий в стране. Среди задач форума - продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в этом году деловая программа "Технопрома" продлится три дня и будет включать несколько десятков мероприятий. В числе основных направлений - технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании.

Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

Целевой аудиторией предстоящего форума станут топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников СНГ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Традиционно к "Технопрому" проявляют интерес руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Справка

За годы своего существования форум доказал востребованность и значимость: в 2018 году его мероприятия посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня. Главным событием форума "Технопром-2018" стал визит президента РФ Владимира Путина, заявившего о возможности достижения Россией технологического лидерства за счет развития передовых научных проектов. На "Технопроме-2018" глава региона Андрей Травниковдоложил президенту РФ о работе над проектом развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Президент России выступил на пленарном заседании "Наука как индустрия. Повестка 2024" и ознакомился с перспективными проектами выставки, среди которых - новый синхротрон "СКИФ".