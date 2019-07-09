В Хакасии сошел с рельсов поезд с углем

В Хакасии началась проверка обстоятельств схода с рельсов девяти вагонов с углем. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в Западно-Сибирском управлении СКР на транспорте.

Инцидент произошел в 15.39 по местному времени (11.39 мск) на перегоне Аскиз-Казаковская. Три вагона опрокинулись, повреждено 150 метров железнодородных путей в обоих направлениях, движение грузовых составов на перегоне приостановлено. На график пассажирских поездов авария не повлияла.

К месту крушения направлены восстановительные поезда со станций Аскиз и Абакан. Собственную проверку по факту инцидента начала и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.