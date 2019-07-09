В лагере Приморья 20 детей заболели острой кишечной инфекцией

В летнем лагере в Лазовском районе Приморья зарегистрировали массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологи.

Среди пострадавших 20 детей и один взрослый, передает РИА Новости со ссылкой на краевую администрацию.

Инфекцию нашли во всех пяти отрядах учреждения. Возраст заболевших - от семи до 14 лет.

Сейчас специалисты ждут результатов лабораторных исследований. Сообщается, что в минувшие выходные в лагере был родительский день. Тогда же многие дети были допущены к купанию в местном водоеме.