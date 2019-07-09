В новосибирском аэропорту задержали работорговца

В новосибирском аэропорту Толмачево при регистрации на рейс до Якутска сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего гражданина Узбекистана.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, мужчина находился в международном розыске - он сбежал в Россию, скрываясь от следствия.

В родной стране беглеца подозревают в похищении человека и незаконном перемещении его через границу с использованием поддельных документов. В МВД Узбекистана расследуется уголовное дело по статье "Торговля людьми".

Железнодорожный суд Новосибирска избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем его экстрадируют на родину.