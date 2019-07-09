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09.07.2019 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Республике Алтай обнаружили самый высокий в России уровень радиации

Текст: Наталья Граф
Республика Алтай занимает первое место по уровню облучения населения природными источниками ионизирующего излучения в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

Фото: Архив экспедиции биофизической станции
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- По данным многолетних радиологических исследований 2001-2017 годов, в Республике Алтай зарегистрирована наибольшая интегральная оценка средней годовой эффективной дозы облучения природными источниками ионизирующего излучения на одного жителя (8,9 мЗв/год), - сообщает официальный сайт ведомства.

По словам санитарных врачей, неблагоприятная радиационная обстановка объясняется географическим положением республики. На территории Горного Алтая находятся тектонические разломы и гранитные отложения с повышенным содержанием урана, тория, бериллия, молибдена, вольфрама и девонских вулканитов.

Наиболее высокое природное излучение зарегистрировано в Чемальском, Турачакском, Чойском, Усть-Коксинском и Майминском районах.

- Основной составляющей частью дозовой нагрузки является радиоактивный газ радон (78 процентов), который опасен при концентрации внутри помещений, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. - Радон поступает в здания из земли, а затем с вдыхаемым воздухом в организм человека.

Единственный способ защиты от облучения радоном - устройство под зданиями противорадоновой защиты. Роспотребнадзор предупреждает алтайцев о необходимости инструментальных исследований для установления интенсивности выхода радона на поверхность при выборе земельного участка. Выполнять мероприятия по защите здания от излучения необходимо на начальном этапе строительства.

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