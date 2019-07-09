В Республике Алтай обнаружили самый высокий в России уровень радиации

Республика Алтай занимает первое место по уровню облучения населения природными источниками ионизирующего излучения в России.

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

- По данным многолетних радиологических исследований 2001-2017 годов, в Республике Алтай зарегистрирована наибольшая интегральная оценка средней годовой эффективной дозы облучения природными источниками ионизирующего излучения на одного жителя (8,9 мЗв/год), - сообщает официальный сайт ведомства.

По словам санитарных врачей, неблагоприятная радиационная обстановка объясняется географическим положением республики. На территории Горного Алтая находятся тектонические разломы и гранитные отложения с повышенным содержанием урана, тория, бериллия, молибдена, вольфрама и девонских вулканитов.

Наиболее высокое природное излучение зарегистрировано в Чемальском, Турачакском, Чойском, Усть-Коксинском и Майминском районах.

- Основной составляющей частью дозовой нагрузки является радиоактивный газ радон (78 процентов), который опасен при концентрации внутри помещений, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. - Радон поступает в здания из земли, а затем с вдыхаемым воздухом в организм человека.

Единственный способ защиты от облучения радоном - устройство под зданиями противорадоновой защиты. Роспотребнадзор предупреждает алтайцев о необходимости инструментальных исследований для установления интенсивности выхода радона на поверхность при выборе земельного участка. Выполнять мероприятия по защите здания от излучения необходимо на начальном этапе строительства.