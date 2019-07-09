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09.07.2019 08:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Томске начальника департамента уволили за срыв мусорной реформы

Текст: Наталья Граф (Томск)
Губернатор Томской области отправил в отставку начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура.

Глава региона потребовал наказать и других виновных в мусорном коллапсе в Томске.

- Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я принимаю, - заявил Сергей Жвачкин. - Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно жителей Октябрьского района, пострадавших в результате недоработки чиновников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Проблемы с вывозом мусора в Томске начались с 1 июля, после того как к работе приступил новый региональный оператор - муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Буквально за неделю город погряз в коммунальных отходах. Мусор практически не вывозился, и дворы превратились в стихийные свалки. "Горячие линии" до сих пор разрываются от звонков горожан, жалующихся на вонь, крыс и антисанитарию. В социальных сетях возмущенные томичи предлагают складировать пакеты с мусором прямо у входа в городскую администрацию.

Как выяснилось, ранее город обслуживали три компании, оставшиеся теперь не у дел. Крупнейшая из них - "Сорнет" - перед стартом реформы перевернула свои контейнеры на площадках, заявив, что мусор в баках больше не является ее собственностью. Бывшие мусоровозчики вывезли со дворов более 1200 емкостей для складирования мусора, отказавшись сдавать контейнеры в аренду - не устроила цена. "Спецавтохозяйство", не имеющее своего контейнерного парка, оказалось не готово к такому повороту событий.

Мэр Томска Иван Кляйн извинился перед жителями за доставленные неудобства.

- Всю неделю региональный оператор, все городские коммунальные службы и сотрудники администрации работают в круглосуточном режиме, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - Я обещаю томичам, что так будет до тех пор, пока все контейнерные площадки в городе не приведут в нормативное состояние. Мы стабилизируем работу по сбору и вывозу мусора и вернем Томску привычный для горожан вид, чего бы нам это ни стоило.

В городе создан штаб по ликвидации мусорного коллапса. На борьбу с уличными помойками отправлены все студенческие отряды. На наиболее проблемных участках мусорные баки уже установлены. Более тысячи новых контейнеров для уборки мусора пообещали изготовить томские колонии - силами осужденных. Несанкционированный сброс на площадки у жилых домов мусора от киосков и торговых центров будет контролировать санитарная милиция.

- В кратчайшие сроки в регионе должна быть создана система вывоза отходов, разработана "дорожная карта" с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов", - обещает администрация Томской области.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск "Мусорная" реформа
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