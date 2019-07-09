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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Начали чистку

В Томске уволили начальника департамента за срыв мусорной реформы
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Томск)
Губернатор Томской области отправил в отставку начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. Глава региона потребовал наказать и других виновных в мусорном коллапсе в Томске.

Проблемы с вывозом мусора в Томске начались с 1 июля, после того как к работе приступил новый региональный оператор - муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Буквально за неделю город погряз в коммунальных отходах. Мусор не вывозился, и дворы превратились в стихийные свалки. "Горячие линии" до сих пор разрываются от звонков горожан, жалующихся на антисанитарию.

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Как выяснилось, ранее город обслуживали три компании, оставшиеся теперь не у дел. Бывшие мусоровозчики вывезли со дворов более 1200 емкостей для складирования отходов, отказавшись сдавать контейнеры в аренду - не устроила цена. "Спецавтохозяйство", не имеющее своих контейнеров, оказалось не готово к такому повороту событий.

Мэр Томска Иван Кляйн извинился перед жителями за доставленные неудобства: "Обещаю томичам, что мы стабилизируем работу по сбору и вывозу мусора и вернем Томску привычный для горожан вид". На борьбу с уличными помойками отправлены все студенческие отряды. На наиболее проблемных участках мусорные баки уже установлены. Несанкционированный сброс на площадки у жилых домов мусора от киосков и торговых центров будет контролировать санитарная милиция.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск "Мусорная" реформа
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