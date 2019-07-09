В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба областного УФССП, одна из организаций по производству алкогольных напитков, находящаяся в Кожевниковском районе области, задолжала в бюджеты разных уровней более 100 миллионов рублей.

Сначала в счет погашения долга приставы наложили арест на транспортные средства - Lexus LX 570 и бортовой прицеп. Сейчас это имущество находится на оценке.

Позже дошла очередь и до пива - под арест отправилось светлое пиво в кегах длительного срока реализации, всего более двух тысяч емкостей объемом 30 и 50 литров.

Приставы обещают, что у владельца будет возможность реализовать товар самому. "Поскольку один кег пива, по предварительной оценке, стоит менее 30 тысяч рублей, то в дальнейшем имущество будет предложено должнику для самостоятельной реализации в счет погашения долга", - сообщили в ведомстве.