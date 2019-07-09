Жительницу Красноярска едва не задушили за громкую музыку

В Красноярске Росгвардия задержала двух женщин, применивших физическое насилие в отношении молодой соседки. Как сообщает пресс-служба ведомства, их недовольство вызвала громкая музыка.

Подруги спустились на этаж ниже, откуда доносились звуки, и постучали в дверь. Когда девушка открыла, разъяренные женщины накинулись на нее с кулаками, повалили на пол и стали душить.

Однако потерпевшей удалось вырваться, и девушка спряталась в своей квартире.

Женщин пришлось доставить в полицию. Сейчас им грозит уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".