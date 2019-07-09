За последние 20 лет темпы сокращения ледниковой массы на Эльбрусе выросли в три раза. Как установили ученые Института географии РАН, всего ледники потеряли около четверти своей массы - 1,5 кубического километра.

Гляциологи изучили все 23 ледника двуглавой горы и сделали вывод, что в основном таяние наблюдается на отметках ниже 4500 метров. Например, ледник Ирикчат за 20 лет потерял 47 процентов своего объема и в скором времени может исчезнуть вовсе.

- Первая причина - повышение средних температур. На рубеже XX и XXI веков произошли климатические изменения, температура в летний сезон выросла в среднем на один градус. Похожие процессы наблюдались в середине прошлого столетия. Но сейчас ситуация гораздо серьезнее. Некоторое замедление было в 2004-2006 годах, но в остальные годы ледники таяли. К примеру, поверхность ледника Гарабаши опустилась больше чем на 11 метров. Израсходованы все запасы фирна - плотного снега, который постепенно преобразуется в лед. На этой высоте, примерно 3800 метров, проходила граница питания ледника, где приход и расход льда были сбалансированы. Из-за роста температур и более интенсивного таяния эта граница поднялась вверх метров на 200, - рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Геннадий Носенко.

По его словам, ученые пока не связывают этот процесс с человеческой деятельностью. К тому же такие циклические колебания температур уже наблюдались в прошлом. Другое дело, что сейчас потепление затяжное и пока его завершение не намечается. Согласно температурным кривым, которые выводятся на основе данных из многих источников - датчиков, буев в море, метеостанции, - температура, особенно в Северном полушарии, продолжает увеличиваться. Вторая причина - рост солнечной радиации из-за смены циркуляционного режима в атмосфере и характера облачности.

При этом эксперты отмечают, что сокращение массы ледника может напрямую повлиять на развитие туризма на Эльбрусе.

- Из-за того, что тают многолетние запасы фирнов, на поверхности открылись многочисленные трещины, которые раньше были снежным слоем закрыты. Сейчас на Эльбрусе эта проблема актуальна. Маршруты движения туристов, ратраков и снегоходов меняются, но не все об этом знают и идут по традиционному пути. Было несколько случаев, когда в трещины проваливались люди и техника, - говорит Носенко.

На территориях, откуда ледник отступил, возникают озера. Проблемы с селями в Тырныаузе связаны как раз с тем, что остатки ледников тают и насыщают осадочные породы. Во время сильных дождей грунт перенасыщается и сходит вниз по речным долинам в виде селей.

А так как ледник отступает, жители осваивают освободившиеся территории. Это может быть чревато тем, что, когда климат качнется в обратную сторону, территория окажется в зоне риска. Яркий пример - Кармадонская катастрофа, произошедшая в 2002 году. При сходе гляциального селя с ледника Колка погибли, по меньшей мере, 125 человек, среди которых 42 - из съемочной группы Сергея Бодрова - младшего. Ледово-каменный поток на скорости свыше 100 километров в час снес на своем пути строения, базы отдыха и линии электропередачи. Санаторий, который был построен внизу, в долине, оказался разрушен.

- Предупредить сели можно только с помощью визуального наблюдения, а оно зависит от погодных условий. В 1983 году инструктор по альпинизму и научный сотрудник института "Севкавгипроводхоз" Эдуард Запорожченко увидел начало движения селя и сообщил в альпинистский лагерь "Джайлык". Благодаря этому спаслись 240 человек, которых успели эвакуировать, - рассказал корреспонденту "РГ" заведующий лабораторией гидрологии горных территорий Высокогорного геофизического института Касболати Гегиев.

По словам ученого, специальных приборов в селестоковых руслах просто нет, поэтому и приходится рассчитывать только на визуальное наблюдение. Хотя в некоторых странах используют устройства, которые автоматически передают данные о движении селевой массы.

- При схождении селя нельзя поддаваться панике, как это произошло первого сентября 2017 года в районе озера Башкара, где погибли три человека, в том числе глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев. Тогда за сутки выпало около 100 миллиметров осадков и чаша озера быстро заполнилась. Вода сошла и с ледника, - рассказал Гегиев.

Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, тогда была разрушена в нескольких местах, от внешнего мира оказались отрезанными более семи тысяч отдыхающих и местных жителей. На расчистку селепровода в 2018 году из федерального бюджета выделили 91 миллион рублей. Если бы эту работу не провели, во время следующего аналогичного ЧС возникла бы угроза подтопления райцентра Эльбрусского района - города Тырныауза, ведь местная река Герхожан-Суу считается одной из самых селеносных на Северном Кавказе. В целом же власти Кабардино-Балкарии оценили ущерб от схода грязевых потоков в Приэльбрусье в августе и сентябре 2017 года в два миллиарда рублей.

В МЧС Кабардино-Балкарии уже сообщили, что с наступлением сезона паводков будут усиленно мониторить состояние трех высокогорных объектов, в районе которых наиболее велик риск схода селей. Как сообщил начальник регионального главка МЧС Михаил Надежин, под особый контроль возьмут озеро Башкара, реку Герхожан-Суу, а также хвостохранилище Тырныаузского горно-обогатительного комбината, где планируется провести несколько пеших обследований.

Но, несмотря на все риски, штурм Эльбруса становится все более популярным "развлечением" у экстремалов. Альпинисты со всего мира съезжаются на гору, чтобы испытать себя. Многие берут кавказскую вершину при подготовке к покорению восьмитысячников, включая Эверест.

- Количество туристов, которые идут в горы, увеличилось вдвое за последние годы, при этом случаев гибели, к счастью, больше не стало, так что статистика на нашей стороне. Сейчас народ более грамотный, группы регистрируются в МЧС, - отмечает начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абудаллах Гулиев. - В 2018 году зарегистрировались около 15 тысяч человек, в 2017-м - 14 тысяч, в 2016-м - 13 тысяч. И люди действительно стали более аккуратны в горах. Штат спасателей не растет. Обещали добавить специалистов в 2020-м. У нас очень большая площадь ответственности. Справляемся, но еще человек 25 в штате бы не помешали.

Рост лавиноопасности в горах также связан с потеплением. Лавины формируются на склонах и в рельефных изгибах, которые позволяют накапливаться снегу.

- Безусловно, летом нужно проверять, ремонтировать и реконструировать противолавинные сооружения, - говорит директор Высокогорного геофизического института Мухтар Беккиев. - Кроме того, ситуация с массовым сходом снежных лавин, в том числе непосредственно на лыжные трассы курортов, ставит вопрос необходимости создания специальных отделов или снеголавинных служб. Их сферой ответственности должно стать обеспечение безопасности посетителей, сотрудников, туристов, спортсменов и всех отдыхающих, а также имущества и объектов инфраструктуры. Такая практика есть на многих горнолыжных курортах России и на всех известных зарубежных курортах.

Кстати

В Кабардино-Балкарии появится первая в республике противолавинная галерея. Защитный тоннель для автомобилей и пешеходов построят в ущелье Адыл-Суу к концу 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Его длина составит 95 метров, протяженность подходов с элементами обустройства - 300 метров. Как отмечают в администрации Эльбрусского района, необходимость строительства тоннеля связана с тем, что ущелье считается местом повышенной лавиноопасности. Так, в 2018 году здесь было зафиксировано 14 сходов снежных масс. При этом на территории, где строится защитное сооружение, расположено несколько туристических объектов и социально-реабилитационный центр.