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09.07.2019 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дымить - так легальными

Как убрать контрафактную табачную продукцию с российских прилавков
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 147(7905)
На днях дагестанские таможенники вместе с УФСБ региона изъяли довольно крупную партию табачных изделий иностранного производства без акцизных марок. Нелегальные сигареты и кальянный табак обнаружили во время рейда по магазинам, реализующим данную продукцию. Всего на экспертизу отправлено 2233 пачки.

Республики Северного Кавказа входят в число российских регионов, где особенно распространена незаконная табачная продукция. По данным аналитической организации AIT-Everyones Business, первое место в сомнительном рейтинге занимает Северная Осетия, где доля контрафакта составляет 59,8 процента (для сравнения: общероссийский показатель - 10,3). Проще говоря, более половины жителей республики курят нелегальные сигареты. В Кабардино-Балкарии контрафакт - 36,2 процента, лучше ситуация в Карачаево-Черкесии, где его доля - 8,4 процента. Дело в том, что одна из главных причин распространения нелегальной продукции - низкие доходы населения, ведь такой товар дешевле. А Северный Кавказ, как известно, занимает по уровню жизни одно из последних мест в стране.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Спрос рождает предложение. Доходы населения не растут такими темпами, как акциз на табак. Когда человек не может позволить себе легальную продукцию, то он ищет альтернативу. Если в ближайшей торговой точке или на рынке она есть, то почему бы не купить то, что дешевле, - отмечает руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей компании "БАТ Россия" Игорь Черкасский.

Еще одна причина роста "серого" оборота - акцизная политика других стран. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) низкие акцизы на сигареты. В России же пачка стоит в среднем 105 рублей. В итоге нелегально ввезенная продукция из стран ЕАЭС оказывается втрое дешевле. Схема тут незамысловата - официально груз едет из Армении в Таджикистан, а по факту его разгружают где-нибудь под Махачкалой или в Минеральных Водах.

Только с начала нынешнего года в Дагестане изъято 2,57 миллиона штук контрабандных сигарет, в Северной Осетии - 7,7 миллиона, в Карачаево-Черкесии - 2,2 миллиона. Кроме того, на юге России появились подпольные цеха по производству табачной продукции.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- За последние три года незаконный оборот данных товаров в стране вырос почти в девять раз - с 1,2 до 10,3 процента. Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей из-за нелегальной торговли сигаретами. По нашим оценкам, в прошлом году бюджет страны недополучил 60 миллиардов рублей из-за увеличения табачной контрабанды и контрафакта, - добавил Игорь Черкасский.

В нынешнем году, как считают эксперты, потери бюджета вырастут до 70 миллиардов рублей. По мнению игроков рынка, единственный вариант решения проблемы - сделать борьбу с нелегальной торговлей государственным приоритетом и отказаться от дальнейшей индексации акцизов, при этом ужесточив наказание за ввоз контрафакта. Кстати, в Совете Федерации уже рассматривается законодательная инициатива об ужесточении административной ответственности за нелегальный оборот табачной продукции.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Также в России с первого марта ввели обязательную электронную маркировку сигарет.

- Эта система является эффективным инструментом противодействия незаконному обороту товаров. Применять маркировку необходимо в тех отраслях, где проблема стоит наиболее остро, это касается и оборота табачной продукции. Государство должно обеспечить потребителю возможность приобрести подлинную продукцию, произведенную по всем действующим нормам, - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Внедрение маркировки разобьют на этапы. С первого марта 2019 года началась регистрация в системе, с первого июля на фабриках прекратили производить сигареты без маркировки, а через год их запретят продавать.

Кроме того, страны ЕАЭС договорились о приведении акцизных ставок на табачную продукцию к общему знаменателю - 35 евро за тысячу сигарет с возможной вариацией в 20 процентов в большую или меньшую сторону. Конечно, разница в цене сигарет в России и других государствах ЕАЭС останется, но будет уже не такой значительной.
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- Переговоры длились очень долго, но мы пришли к согласию по этому вопросу. Договоры о налоговой политике в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию в союзе направлены на внутригосударственные процедуры. Надеюсь, до конца года они будут подписаны, - сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Тем временем

В России могут ограничить свободный провоз сигарет. С такой законодательной инициативой вышла группа депутатов Госдумы. Так, частным лицам запретят перевозить по территории России больше 600 немаркированных сигарет, 150 сигар или 750 граммов табака. За нарушение будет предусмотрена административная ответственность. Коснется запрет как россиян, так и граждан других государств.

Вводимые ограничения, по мнению экспертов, прежде всего затронут ввоз из соседних стран, например из Беларуси и Казахстана. Там табачная продукция стоит заметно дешевле, чем в России, из-за несогласованной пока акцизной политики в ЕАЭС.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Северная Осетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия Алкоголь и табак
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