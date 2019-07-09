Ковроткачество в Дагестане - один из древних народных промыслов, который сейчас находится на грани исчезновения. И все же некоторые энтузиасты пытаются построить бизнес на старинном ремесле.

Ворсовые ковры с тематическими композициями очень сложны в исполнении, и сделать их под силу только опытным мастерам. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ученые до сих пор спорят, откуда в Дагестане, особенно в его южных районах, появились традиции ковроделия. Одна из версий - через Дербент проходил Великий шелковый путь, что способствовало развитию ремесла в регионе. Ковры всегда ценились в республике, так как выполняли разные функции - ими покрывали люльки младенцев и стелили на пол для тепла. Они являлись обязательной частью приданого невесты. После распространения в Дагестане ислама получили популярность небольшие коврики для совершения молитвы.

Основное преимущество дагестанских ковров - при их производстве используются натуральные красители, получаемые из коры и листьев растений. Благодаря этому материал не обесцвечивается и служит до 300 лет.

В Дагестане в основном ткут два вида ковров - ворсовые и безворсовые. Для первых характерны изображения растений, животных и человека с использованием геометрических фигур. Безворсовые чаще используют для покрытия пола.

В 1980-е годы в республике производством ковровых изделий занимались 15 фабрик, на которых работали более десяти тысяч человек. Они выпускали около 50 тысяч квадратных метров продукции в год.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве по туризму и народным художественным промыслам РД, в советские годы отрасли оказывалась значительная государственная поддержка. Строили предприятия за счет централизованных капвложений. На возмещение разницы между себестоимостью ковров и их реализационной ценой ежегодно из бюджета выделяли дотации. Учитывая продолжительность производства и продажи такой продукции, Госбанк под низкие проценты кредитовал профильные предприятия, а залогом служил готовый товар.

Прекращение господдержки сильно подорвало развитие отрасли. Делать ковры стало невыгодно. Сейчас на еще сохранившихся фабриках ткачиха за квадратный метр высокоплотного ворсового ковра, который изготавливается вручную несколько недель, получает всего 10-12 тысяч рублей.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, в республике работают четыре таких предприятия. На одном из них стоимость квадратного метра шерстяного ворсового орнаментного ковра с натуральным красителем составляет около 20 тысяч рублей. Если краситель искусственный, цена падает в два-три раза. Самый дорогой - пейзажный или портретный ковер, квадратный метр которого обойдется почти в 30 тысяч.

Как сообщили в Республиканском Доме народного творчества, в отдаленных горных селах изготовлением ковровых изделий занимаются более двух тысяч высококвалифицированных мастериц. Нарият Малагусейнова из Унцукульского района объединила вокруг себя любительниц ковроткачества. Она с радостью делится опытом с юными мастерицами, которые работают на настоящих ковроткацких станках, только размером они чуть меньше обычных.

- Ткать ковер - особая наука, эта работа требует внимания и усидчивости. Гребень для оправки ворса, ковровая колотушка, нож-крючок для вязки ворсовых узлов - вот основные инструменты, которыми орудуют ткачихи. Главное - завязать узелок нужного цвета в определенном месте, - рассказывает Нарият Малагусейнова.

В Табасаранском районе раньше практически в каждом доме стоял ткацкий станок, а навыки ковроделия передавались у женщин из поколения в поколение.

"Сейчас почти никто не ткет, нет рынка сбыта", - сетуют в администрации района. Только благодаря стараниям неравнодушных местных жителей шансы на сохранение ремесла еще есть. Депутат молодежного парламента при Народном Собрании РД Физули Сефербеков в прошлом году на Всекавказском молодежном форуме "Машук" защитил проект "Табасаранские ковры - гордость народа" и получил грант в размере 200 тысяч рублей.

Физули рассказывает, что ковроделие - очень тяжелый ручной труд, но если есть постоянные заказчики, то можно заработать, в основном на портретах и пейзажах.

- Сейчас в республику завозят много ковров из Китая, Индии и Ирана. Они намного дешевле дагестанских. Но наши изготовлены из натуральных материалов ручным способом. Чтобы сделать хороший ковер размером три на пять метров, уходит около двух месяцев. Импортные ткут на станках, их производство поставлено на поток, - говорит он. - И люди выбирают их, несмотря на то что у нашего ковра гарантия - до 200 лет.

В планах молодого человека - поддержать ковроткачество в республике. Полученный грант он вложил в обучение специалистов, покупку оборудования и инвентаря. Ведь только один килограмм ниток стоит около тысячи рублей.

В министерстве по туризму и народным художественным промыслам считают, что для возрождения коврового производства необходимо технически перевооружить имеющиеся фабрики.

"Например, на базе одной из них планируется организовать химическую мойку ковров. После этой процедуры они приобретают вид старинных, что востребовано при реализации продукции на экспорт, - рассказали в министерстве. - Метод не новый, в 1990-х годах дагестанские ковры продавались за границу только после предпродажной химической мойки".